“Yo no estudié y estoy melo”: el polémico Westcol y su llegada a las entrevistas políticas

Westcol ha crecido con su audiencia: empezó haciendo videos en vivo mientras jugaba videojuegos, luego se grabó contando sus aventuras con músicos que emergían en la escena del rock de Medellín y ahora, que quiere ser padre y está a cinco años de llegar a los 30, se quiere mostrar como un hombre interesado por la política y el periodismo. Hace videos que simulan ser documentales y ahora entrevista al presidente Gustavo Petro —en las próximas semanas entrevistará al expresidente Álvaro Uribe—. Pero, ¿quién es Westcol?
Luis Fernando Villa Álvarez es el nombre de pila de esta celebridad de internet que nació el 2 de febrero de 2001 en Ciudad Bolívar, Antioquia. Su trayectoria digital inició en 2015 a través de YouTube y se consolidó en Twitch antes de migrar a la plataforma Kick en 2023, tras las restricciones de esta última sobre los juegos de azar.
Westcol opera bajo uno de los contratos más lucrativos del mercado hispanohablante, con ingresos que, según sus propias declaraciones, superan los 1.000 millones de pesos mensuales solo por su actividad directa en streaming. Su modelo de negocio se basa en una estructura de capas que incluye ganancias de hasta 17.000 dólares por una sola transmisión y eventos masivos como Stream Fighters, que ha alcanzado picos de más de cuatro millones de espectadores.
Sin embargo, su ascenso financiero ha estado marcado por un historial de declaraciones que han escalado hasta el nivel judicial. En 2024, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-061-24 tras una transmisión en la que Westcol profirió ataques violentos contra la población LGBTIQ+, sugiriendo el uso de la fuerza contra personas trans y amenazando de muerte a hombres homosexuales. La sentencia le ordenó capacitarse en derechos humanos y publicar un informe sobre los daños de la discriminación. A esto se suman múltiples polémicas por misoginia y violencia económica; el streamer ha defendido públicamente un modelo de relación basado en el control financiero para “humillar” y “tratar mal” a sus parejas, asegurando que es una estrategia para evitar que lo abandonen.
Sus maneras también han generado tensiones diplomáticas y gremiales. Fue declarado persona non grata en El Salvador por comentarios despectivos hacia las mujeres de ese país y ha protagonizado ataques directos contra periodistas locales, a quienes ha amenazado por la publicación de titulares críticos sobre su gestión. Es bajo ese perfil de opulencia material —que incluye propiedades de 4.000 millones de pesos y vehículos de alta gama como la Tesla Cybertruck— y un discurso que elude la corrección política tradicional, que Westcol se presenta ahora como entrevistador de los dos protagonistas de la política colombiana de los últimos veinte años.