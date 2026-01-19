Encontraron sin vida a Neill Felipe Cubides, profesor del Externado que estaba desaparecido en Bogotá

La incertidumbre sobre el paradero de Neill Felipe Cubides, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, concluyó este lunes 19 de enero con la confirmación de su fallecimiento, tras hallar e identificar su cuerpo.
El profesor de 54 años, magíster en administración, quien dictaba las cátedras de Introducción a las matemáticas y a la estadística, había desaparecido la noche del pasado 15 de enero tras salir de un centro asistencial en el norte de Bogotá.