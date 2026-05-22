El mapa del esprint final: Así será el despliegue de los candidatos en cierres de campaña en plaza pública

Ya la semana final llegó. Los candidatos presidenciales se preparan para cerrar este fin de semana sus campañas en eventos de plaza pública. Desde todas las aristas y todos los ismos buscan sumar votos que todavía no están definidos. Apelan a atraer el voto indeciso en la recta final. Y, claro, reafirmar los que ya han cooptado. Por su parte, el candidato que lidera todas las encuestas, Iván Cepeda, del Pacto Histórico y señalado como el continuismo de este Gobierno, convocó este viernes su cierre de campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a las 5:30 p. m. Allí, el aspirante con mayor intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, encabezará uno más de los 100 ‘tarimazos’ que ya ha realizado alrededor del territorio nacional. No obstante, también tiene programado en su agenda de cierres de campaña estar el sábado en Cartagena y el domingo —día en el que ya vence el plazo e inicia el veto para hacer campañas en plaza pública— en Barranquilla. Será en la capital del Atlántico donde el candidato del Pacto Histórico cerrará completamente su campaña presidencial en eventos multitudinarios.

¿Y Abelardo de la Espriella?

Otro de los candidatos que puntea en las encuestas y quien le pisa los talones en intención de voto a Cepeda, Abelardo de la Espriella, conocido como “El Tigre” y por el eslogan “Firmes por la Patria”, tendrá sus últimos eventos en plaza pública en las ciudades de Barranquilla y Medellín. El anuncio lo dio a conocer a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. De la Espriella reiteró que continuará con sus recorridos en estas ciudades, incluso si debe aparecer en un atril blindado y bajo un fuerte esquema de protección. En contexto: Detrás de escudos y hasta con 40 escoltas: así blindan las campañas de Abelardo, Paloma y Cepeda “¡Vine a liberar a Colombia del establecimiento y de los de siempre!”, aseguró “El Tigre”, quien además dijo que no escatimará en medidas de protección por respeto a su familia y a quienes respaldan su aspiración presidencial. “Sé la clase de bandidos que me acechan, pero también sé que Dios está conmigo en todo momento”, agregó. De la Espriella también aseguró que, a pocas horas de sus últimos encuentros con seguidores, sus “enemigos seguirán atacando”, aunque señaló que “el rugido de esta manada es más fuerte”.

Y cerró su pronunciamiento ratificando su lema de campaña: “Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria”.

¿Dónde será el cierre de Paloma Valencia?

Otra candidatura que se encuentra en contienda es la de Paloma Valencia (Centro Democrático), quien, según las encuestas, se ubica en el tercer escaño y, hasta el momento, disputa con De la Espriella el segundo lugar. En los resultados de Guarumo, Valencia se encuentra a 5,8 puntos porcentuales de distancia del “Tigre”. No obstante, en la de Invamer, la brecha es más amplia, con una diferencia de más de 15 puntos.