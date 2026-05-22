Mismo caso de Yulixa Toloza: Hallaron cuerpo de mujer desaparecida en México tras procedimiento estético

Mientras los colombianos permanecen conmocionados por el caso de Yulixa Consuelo Toloza, en México la situación es similar con una mujer identificada como Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, quien desapareció tras realizarse un procedimiento en una supuesta clínica estética ubicada en la colonia Granjas de San Isidro, en Puebla. El caso ocurrió el pasado lunes 18 de mayo, cuando Vázquez acudió en compañía de su esposo, Florencio Ramos, a una clínica llamada Detox, la misma que había visto a través de redes sociales y donde prometían resultados seguros y duraderos. Su intención era obtener información y realizarse una valoración para determinar si era apta para someterse a una liposucción o a un moldeado corporal con láser.

El paquete era promocionado por una supuesta doctora identificada como Diana Alejandra Palafox Romero, quien le habría pedido a Ramos que esperara a la víctima en una sala mientras ella hablaba con la paciente sobre una intervención que promocionaba en 14 mil pesos mexicanos, aproximadamente 3 millones de pesos colombianos.

La cirugía el mismo día de la valoración

Palafox Romero, quien según las autoridades no tenía credencial profesional, convenció a Vázquez el mismo día de la valoración para que se realizara una liposucción con láser. En ese momento la mujer ingresó a un quirófano improvisado en el tercer piso del edificio, el cual sería de uso comercial y habitacional.

Pasó una hora de cirugía y la falsa doctora salió para pedirle al esposo de la paciente que comprara una faja. Sin embargo, cuando Florencio Ramos regresó al inmueble, ya no estaban ni su esposa ni la supuesta médica.

El hombre procedió a llamar a las autoridades y pidió al personal del edificio que le enteregara grabaciones de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad revelaron que Palafox Romero sacó un bulto pesado junto con su hijo. Ambos lo subieron a un Mini Cooper rojo y abandonaron el lugar.

El hallazgo del cuerpo de Blanca Adriana Vázquez Montiel

Después de una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la familia de Blanca Adriana, localizaron el vehículo en el fraccionamiento El Pilar, en Santiago Momoxpan, Puebla. El cuerpo sin vida fue hallado este 21 de mayo en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala. “Lamentablemente no fue lo que queríamos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso y ahorita estamos todavía haciendo trámites”, expresó el esposo de la víctima a los medios locales. La supuesta médica, por su parte, borró sus redes sociales y permanece prófuga junto con su hijo. Las autoridades continúan con su búsqueda y posterior captura por este caso en el que estaría vinculada.

Yulixa Consuelo Toloza y Blanca Adriana Vázquez Montiel

Lo ocurrido con Yulixa Toloza y Blanca Vázquez encendió las alertas en Colombia y México sobre el auge de clínicas o centros estéticos clandestinos, donde prometen cirugías invasivas sin cumplir con los mínimos estándares de calidad ni con los permisos sanitarios requeridos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.