En video | Jóvenes por la democracia: Mitos y realidades de la participación juvenil en política

El episodio 2 de Jóvenes x la Democracia, una alianza del Grupo EL COLOMBIANO y Voces de la Tierra, titulado “Jóvenes que sí votan”, reúne diversas miradas sobre la participación política juvenil en Colombia. Moderado por Juan Manuel Cifuentes, líder de Voces de la Tierra, el espacio cuenta con la participación de Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia; Camilo Guzmán, CEO de Libertank; y Samuel Espinal, director de relacionamiento de la EIA.
