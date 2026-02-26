x

En video | Jóvenes por la democracia: Mitos y realidades de la participación juvenil en política

Líderes analizan cómo las nuevas generaciones pueden vencer la apatía y asumir un papel activo en la democracia colombiana, de cara a las próximas elecciones.

    Jóvenes por la democracia, por EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El episodio 2 de Jóvenes x la Democracia, una alianza del Grupo EL COLOMBIANO y Voces de la Tierra, titulado “Jóvenes que sí votan”, reúne diversas miradas sobre la participación política juvenil en Colombia. Moderado por Juan Manuel Cifuentes, líder de Voces de la Tierra, el espacio cuenta con la participación de Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia; Camilo Guzmán, CEO de Libertank; y Samuel Espinal, director de relacionamiento de la EIA.

Desmontando mitos sobre el voto joven

La conversación aborda las estrategias necesarias para que las nuevas generaciones superen las barreras, prejuicios y narrativas que hoy inciden en el ejercicio ciudadano. Entre los principales puntos expuestos por los invitados se destacan:

El poder del diálogo y la libertad. La importancia de construir criterios propios a partir de la libertad individual y el intercambio respetuoso de ideas, incluso entre sectores con posturas opuestas.

El rol de la academia. La necesidad de que las instituciones educativas promuevan espacios de análisis crítico sobre la realidad nacional, evitando la instrumentalización ideológica.

La gestión de la sobreinformación. Herramientas para que los jóvenes identifiquen la calidad de los contenidos que consumen y no sean arrastrados por narrativas digitales o desinformación en redes sociales.

La política como herramienta de transformación. La visión de que la política, cuando se ejerce con ética y enfoque ciudadano, puede generar resultados positivos y satisfactorios para la sociedad.

El encuentro concluye con una idea central: la participación juvenil informada es clave para que el desencanto se transforme en propuestas concretas que incidan en el rumbo democrático del país.

¿Se puede participar en democracia sin ser mayor de edad?

La primera entrega del proyecto puso sobre la mesa una pregunta que suele pasar desapercibida en la cotidianidad, pero que resulta fundamental para construir el futuro: ¿es posible participar activamente en democracia sin haber cumplido la mayoría de edad?

Le puede interesar: En video | Jóvenes por la democracia: Así se suman nuevas voces a la agenda política

La respuesta fue un sí contundente. El episodio destacó el liderazgo y la incidencia digital de quienes aún no pueden votar, pero ya influyen en el debate público a través de contenidos, movilización en redes y espacios de discusión.

La conversación fue moderada por Susana Barbosa, integrante del colectivo, quien condujo un diálogo profundo sobre los retos y desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el panorama político actual. Participaron como panelistas Pedro Lopera, creador de contenido especializado en política, historia y economía; Álvaro José Cifuentes, presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo; y Alexander Garzón Lasso, director de In-sight Eafit, centro de estudios en liderazgo de impacto.

Utilidad para la vida