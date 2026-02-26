Reconocida estrella etíope del atletismo fue sancionada por dos años tras negarse al control antidopaje

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suspendió este jueves 26 de febrero a la reconocida atleta etíope Diribe Welteji Kejelcha, subcampeona mundial de los 1.500 metros en 2023, por contravenir la reglamentación antidopaje. Le puede interesar: Colombia arrancó con tres oros en el Grand Prix de paratletismo en Dubái; conozca los ganadores La jurisdicción deportiva sancionó a esta especialista de medio fondo de 23 años a “un tiempo de inelegibilidad de dos años, desde el 8 de julio de 2025, con crédito por la suspensión provisional cumplida”, anunciaron en un comunicado de dos páginas.

De esta manera, la sanción se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. Esta decisión no solo aparta a Welteji de las pistas durante las dos próximas temporadas, sino que invalida sus resultados recientes, incluyendo su participación en el Mundial de Pista Cubierta de Nanjing 2025. Y es que el tribunal con sede en Lausana le había suspendido ya en septiembre, justo antes del Mundial de Tokio, a petición de la unidad antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), pero esa medida era provisional hasta que se estudiara el fondo del asunto.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunció la suspensión oficial por dos años de la atleta etíope Diribe Welteji. FOTO: Getty

“Si bien el Árbitro Único aceptó que se produjeron ciertas desviaciones técnicas y de mejores prácticas, encontró que la Sra. Welteji no logró establecer ninguna justificación convincente para su falta de someterse a la recolección de muestras”, detallaron. Welteji, que se colgó la plata en los 1.500 metros del Mundial de Budapest 2023, fue acusado el 21 de mayo de 2025 por la Agencia Antidopaje Etíope de haberse negado a suministrar una muestra durante un control antidopaje efectuado fuera de competición, sin justificación.

Una carrera meteórica interrumpida: el futuro de la “joya” de Oromia

Con apenas 23 años, Welteji era considerada la gran rival de la legendaria Faith Kipyegon. Su ascenso tan joven en este deporte individual y colectivo fue rápido e impresionante. —2018: se coronó campeona mundial sub-20 en los 800 metros con apenas 16 años. —2023: alcanzó el estrellato absoluto al colgarse la medalla de plata en los 1.500 metros del Mundial de Budapest y establecer un récord mundial en la milla de ruta en Riga (4:20.98). —2024: rozó el podio olímpico en París, finalizando en una meritoria cuarta posición.

Diribe Welteji Kejelcha fue subcampeona mundial de los 1.500 metros en 2023. FOTO: Tomada de redes sociales de Diribe Welteji

La sanción llegó en el punto más alto de su rendimiento físico, tras haber registrado una marca personal de 3:51.44 en los 1.500 metros a principios de 2025. Con este fallo, Etiopía pierde una de sus cartas más fuertes para las grandes citas internacionales de los próximos dos años. Welteji, que cumplirá 25 años durante su periodo de suspensión, podrá regresar a la competición oficial en el verano de 2027, justo a tiempo para intentar una clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La mediofondista etíope, llamada a heredar el trono de los 1.500 metros, no podrá competir hasta julio de 2027 tras negarse a un control antidopaje. FOTO: Getty