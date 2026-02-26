Reconocida estrella etíope del atletismo fue sancionada por dos años tras negarse al control antidopaje

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suspendió este jueves 26 de febrero a la reconocida atleta etíope Diribe Welteji Kejelcha, subcampeona mundial de los 1.500 metros en 2023, por contravenir la reglamentación antidopaje.
La jurisdicción deportiva sancionó a esta especialista de medio fondo de 23 años a “un tiempo de inelegibilidad de dos años, desde el 8 de julio de 2025, con crédito por la suspensión provisional cumplida”, anunciaron en un comunicado de dos páginas.