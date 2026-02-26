Canchimalos: 50 años de labores culturales en La América

En el primer piso de la Corporación Cultural Canchimalos (Calle 47DD #88-24, Santa Lucía) hay un retrato pintado de un hombre que tiene la mitad del rostro rasurada mientras la otra mitad está cubierta por la barba. Se trata de Óscar Vahos, el artista que hace cincuenta años creó un grupo que combinó la música, la danza y las artes vivas. Con el tiempo, y tras los cambios de nombre y lugar de trabajos, ese grupo llegó a ser Canchimalos.
Un poco de historia. Vahos fue profesor de la Escuela Popular de Arte (EPA) y creó allí una propuesta pedagógica basada en el juego, a la que llamó “lo prelógico”. “Fue encontrando que este juego tenía unos núcleos que él llamaba el ADN cultural”, cuenta Miriam Páez Villota, coordinadora de Canchimalos. El interés por investigar las expresiones de la tradición y la cultura popular llevó a que músicos y bailarines de la EPA se juntaran y formaran el Coro Musical Canchimalos.
Durante las primeras dos décadas, el grupo no tuvo un lugar fijo. Ensayaron en el aeropuerto Olaya Herrera, guardaron vestuarios en garajes y se trasladaron a donde vivía Vahos, en Aranjuez. “Eso se fue rotando”, resume Páez.
En 1998, la corporación tomó la decisión de alquilar una sede en el barrio La América, donde estuvieron una década. Luego se movieron a La Floresta y desde 2018 ocupan una casa en el mismo sector, en la comuna 12. “Desde el año antepasado podemos decir ‘esta casa es mía’”, dice Paéz.
La compra fue posible gracias a un estímulo de la ley del espectáculo público, una convocatoria que ganaron en 2023. El espacio cuenta con un teatro de pequeño formato con capacidad para 50 personas, dotado con luces y equipamiento. La intención, desde el principio, fue que no fuera un lugar exclusivo para ellos. “Fue una sala para nosotros, pero muy especialmente para toda la gente, para todo el sector artístico”, señala la coordinadora.