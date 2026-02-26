Capturan a funcionaria del Inpec en acto político de Uribe, ¿por qué?

La jornada política en Honda (Tolima), que transcurría entre discursos y arengas en el Parque José León Armero, dio un giro inesperado cuando agentes de seguridad detectaron un arma entre el público. En la tarima, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartía escenario con la precandidata presidencial Paloma Valencia y otros dirigentes del Centro Democrático.
Según información conocida en las últimas horas, la persona capturada fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Agentes que custodiaban el evento advirtieron que portaba una pistola calibre 22, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad en un acto considerado de alto riesgo por la presencia de figuras políticas.