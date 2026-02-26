Capturan a funcionaria del Inpec en acto político de Uribe, ¿por qué?

Según información conocida en las últimas horas, la persona capturada fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano , funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Agentes que custodiaban el evento advirtieron que portaba una pistola calibre 22 , lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad en un acto considerado de alto riesgo por la presencia de figuras políticas.

La jornada política en Honda (Tolima), que transcurría entre discursos y arengas en el Parque José León Armero, dio un giro inesperado cuando agentes de seguridad detectaron un arma entre el público. En la tarima, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartía escenario con la precandidata presidencial Paloma Valencia y otros dirigentes del Centro Democrático.

La detención se produjo en el mismo parque, mientras avanzaba la concentración. Tras ser requerida por las autoridades, la funcionaria fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente para que se determine su eventual responsabilidad y la legalidad del porte del arma.

El Inpec reaccionó con un comunicado en el que marcó distancia frente a lo ocurrido. La entidad sostuvo que Joven Urbano se encontraba en período de vacaciones y que su asistencia al evento obedecía a una decisión “estrictamente personal”, sin relación con funciones oficiales ni con instrucciones institucionales.

Entérese: Paloma Valencia sería ganadora de la Gran Consulta con 41,6%, según encuesta Invamer

Además, anunció la apertura de los procedimientos administrativos y disciplinarios correspondientes, en paralelo a las investigaciones penales, y reiteró que no tolera conductas individuales que afecten la seguridad o el buen nombre del sistema penitenciario.

El episodio generó tensión por el antecedente de violencia política. En junio de 2025, en un parque del barrio Modelia en Bogotá, un joven de 14 años sacó un arma de fuego y asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe, hecho por el que nueve personas han sido capturadas.