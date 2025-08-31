“En 2026 hay un reto y es la subsistencia de la democracia”: Paloma Valencia

Paloma Valencia formalizó su precandidatura presidencial y, reivindicando su experiencia académica y su trabajo legislativo de varios años –así como su cercanía y lealtad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez–, pretende ser la ungida del Centro Democrático para competir en las elecciones de 2026.Advirtiendo que su etapa en el Congreso ya concluyó y que no buscará volver al Parlamento, Valencia hace un diagnóstico del país en época de Gustavo Petro y –en diálogo con EL COLOMBIANO– plantea propuestas para atajar la crisis en frentes como seguridad, salud y economía. Alerta que lo que se juega Colombia en los próximos comicios es “la subsistencia de la democracia”.
