Embajador de Colombia en Palestina lleva dos meses sin recibir salario: “No está funcionando”

Hace dos meses, el Gobierno Nacional anunció que se abriría, por primera vez, una Embajada de Colombia en Palestina. Sin embargo, aquel acto que se realizó para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones ahora enfrenta un problema presupuestal.
Durante el debate sobre el Presupuesto General de la Nación 2026, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que la Embajada estará operando desde Jordania y que el embajador Jorge Iván Ospina no ha recibido sueldo desde que se posesionó hace dos meses.