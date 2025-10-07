Tensión en Bogotá: Embajada de EE. UU. alerta posibles desmanes durante marcha por Palestina

A pocas horas de que se realicen las movilizaciones convocadas por el Gobierno de Gustavo Petro en apoyo al pueblo palestino, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta a sus ciudadanos por el riesgo de alteraciones del orden público en la capital. En el comunicado, la representación diplomática señaló que sigue de cerca los reportes sobre las protestas previstas para este martes 7 de octubre, incluyendo las que se desarrollarán en los alrededores de la sede diplomática, ubicada en el occidente de la ciudad. Le recomendamos leer: La paradoja del 7 de octubre: una marcha pro Palestina en la fecha del horror de Hamás en Israel

“La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá está siguiendo de cerca los informes sobre protestas e interrupciones en el transporte previstas en Bogotá, para el martes 7 de octubre, incluyendo el área cerca de la embajada. Las protestas podrían durar hasta la noche y tienen el potencial de tornarse violentas”, se lee en el mensaje. La embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar las concentraciones y mantenerse alejados de la zona durante toda la jornada, además de seguir los reportes de los medios locales para obtener información actualizada sobre el desarrollo de las manifestaciones.