Tensión en Bogotá: Embajada de EE. UU. alerta posibles desmanes durante marcha por Palestina

A pocas horas de que se realicen las movilizaciones convocadas por el Gobierno de Gustavo Petro en apoyo al pueblo palestino, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta a sus ciudadanos por el riesgo de alteraciones del orden público en la capital.
En el comunicado, la representación diplomática señaló que sigue de cerca los reportes sobre las protestas previstas para este martes 7 de octubre, incluyendo las que se desarrollarán en los alrededores de la sede diplomática, ubicada en el occidente de la ciudad.
