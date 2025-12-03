x

Tras casi un año de secuestro, el ELN liberó a 28 personas, incluyendo a cinco menores de edad

En total fueron 17 hombres y 11 mujeres liberados tras estar secuestrados desde enero.

  • La liberación de 28 personas este miércoles 3 de diciembre estuvo acompañada por la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Mision de la ONU. FOTO: Defensoría
    La liberación de 28 personas este miércoles 3 de diciembre estuvo acompañada por la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Mision de la ONU. FOTO: Defensoría
Agencia AFP
03 de diciembre de 2025
bookmark

El ELN liberó a 28 personas que mantenía secuestradas desde enero en el marco de una arremetida contra otros rebeldes que dejó más de un centenar de muertos en la frontera con Venezuela, informó la Defensoría del Pueblo.

Entre los rehenes que fueron entregados a una comisión humanitaria había cinco menores de edad, aseguró en un comunicado la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

Lea más: Captura de “Mono Gerly” pone la lupa sobre las redes del ELN en España. ¿Qué otros operativos se han hecho en ese país?

En imágenes compartidas por la institución se ve a los secuestrados a la espera del momento de la liberación, sentados en sillas plásticas junto a delegados de la ONU y la Iglesia católica que acompañaron el proceso.

A su lado aparece alias Ricardo, principal comandante de la guerrilla en la zona, rodeado de hombres encapuchados que portan fusiles.

El ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a inicios de año, en una región conocida como el Catatumbo, fue el más sangriento ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y sepultó los diálogos de paz con ese grupo.

La arremetida contra sus enemigos de una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc en enfrentamientos desplazaron a miles de civiles. Desde entonces la guerrilla no ha dado muestras de querer reactivar los diálogos.

Pedimos y esperamos más liberaciones. La guerra está mal. La vida y la libertad están bien”, reaccionó en la red social X la titular de la Defensoría, Iris Marín.

La entidad aseguró que la mayoría de liberados, 17 hombres y 11 mujeres, manifestaron estar “en buen estado de salud”, a excepción de una persona “que presenta dolencias por una herida en su cuerpo”.

El fin de semana, también en el Catatumbo, otras 11 personas que permanecían secuestradas tras el estallido de violencia fueron liberadas por la guerrilla. En marzo habían sido dejadas en libertad otras 22.

El ELN, el grupo rebelde más longevo de América, sostuvo por dos años negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero los diálogos terminaron ante la persistencia de los ataques de los rebeldes.

Analistas aseguran que el grupo de origen guevarista se financia del tráfico de cocaína, la minería ilegal y los secuestros con fines extorsivos en Colombia y Venezuela.

Lea más: Ejército le dio 5 días de permiso al general Miguel Huertas para que prepare su defensa por escándalo de los archivos de “Calarcá”

