En vivo | Pasto no da su brazo a torcer y pone el 2-2 ante el DIM con gol de Joider Micolta. Vea los goles

Independiente Medellín afronta este sábado su primer reto como local en el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay-2. El Poderoso recibe al Pasto en el estadio Ciudad de Itagüí, en Ditaires, un escenario poco habitual para los dirigidos por Amaranto Perea debido a que el Atanasio Girardot estará ocupado por un concierto.

Aunque apenas comienza el campeonato, el compromiso adquiere una importancia especial para el conjunto antioqueño. El Medellín sabe que un triunfo frente al cuadro nariñense puede convertirse en el impulso anímico que necesita para afrontar un calendario exigente.

El rojo forma con Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, didier Moreno, Hayen Palacios, Daniel Cataño; John Montaño y Jeison Medina.

El rival, sin embargo, no será sencillo. Deportivo Pasto ya demostró en el primer semestre que tiene las herramientas para complicar al DIM. En aquella ocasión se impuso por 1-0 gracias a un gol convertido por Andrey Estupiñán, quien actualmente hace parte de Millonarios. Ese antecedente alimenta la confianza del equipo volcánico, acostumbrado a competir de igual a igual frente a los llamados grandes del fútbol colombiano.

Para el Medellín, además, el encuentro representa una oportunidad de saldar cuentas deportivas con un adversario que ya le causó problemas este año. Más allá de la revancha, el objetivo principal es sumar los tres puntos y comenzar a construir una campaña sólida desde las primeras jornadas.

La presión también recae sobre el cuerpo técnico. Amaranto Perea necesita resultados que fortalezcan el trabajo realizado durante la pretemporada y le den tranquilidad al grupo para afrontar un semestre en el que las aspiraciones son altas. El club no solo pretende pelear por el título de la Liga BetPlay, sino también avanzar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

Jugar en Ditaires supondrá un reto adicional para el Poderoso, que deberá adaptarse a un escenario diferente al Atanasio Girardot, donde habitualmente hace sentir el respaldo de su afición. Aun así, el objetivo no cambia: hacerse fuerte como local y evitar un tropiezo que podría generar presión desde las primeras fechas del campeonato.

Con esos ingredientes, el duelo entre Medellín y Pasto promete ser una prueba importante para medir el verdadero momento del cuadro rojo. Un triunfo significaría un envión de confianza para lo que viene; una derrota, en cambio, abriría interrogantes en un semestre en el que el margen de error será muy reducido.

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