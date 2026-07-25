Video | Miura, el goleador más longevo del mundo que volvió a marcar a los 59 años

Dicen que la edad es solo un número. Quizá uno de los mejores reflejos de esa frase motivacional se llama Kazuyoshi Miura, un jugador japonés conocido mundialmente como “King Kazu”. Este sábado 25 de julio volvió a escribir una página histórica en el fútbol al marcar un gol oficial con 59 años y cinco meses, rompiendo su propio récord y convirtiéndose en el goleador más veterano del fútbol profesional. Miura hizo historia este sábado en la Copa del Emperador, uno de los campeonatos más tradicionales del fútbol japonés. El delantero fue titular en la contundente victoria 7-0 sobre el Iwaki FC durante la fase preliminar del torneo y aportó una anotación al festival ofensivo de su equipo. A los 52 minutos, aprovechó una gran acción por la banda de un compañero para recibir el balón dentro del área y definir con un potente remate de pierna derecha, convirtiendo el quinto tanto del encuentro. Así superó una vez más el récord de longevidad que ya estaba en su poder. El atacante reafirma una trayectoria sin precedentes y demuestra que sigue compitiendo al máximo nivel pese a estar próximo a cumplir seis décadas de vida.

Una carrera profesional que comenzó en 1986

La historia de Miura comenzó en 1986, cuando debutó como futbolista profesional en Brasil. Desde entonces construyó una carrera que supera las cuatro décadas y que lo convirtió en uno de los principales impulsores del crecimiento del fútbol japonés durante la década de 1990. A lo largo de su trayectoria defendió equipos de Japón, Brasil, Italia, Croacia y Portugal, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del deporte asiático y un referente de la longevidad deportiva. El nuevo gol también le permitió superar su propia marca establecida años atrás, cuando había anotado con 50 años en la liga japonesa, registro que ya era considerado extraordinario.

Un fenómeno del deporte

Aunque actualmente pertenece al Yokohama FC, Miura juega cedido en el Fukushima United, equipo con el que continúa disputando partidos oficiales. Además, también participa en la Copa del Emperador, evidencia de que mantiene actividad competitiva y sigue sumando minutos en torneos profesionales. Le puede gustar: Sin fronteras: los futbolistas colombianos que juegan en ligas de 98 países Su permanencia en las canchas responde, en parte, a una exigente rutina de entrenamiento que le ha permitido extender una carrera que muy pocos deportistas han logrado igualar. Su presencia continúa generando un importante impacto mediático y comercial dentro del fútbol japonés, donde es considerado una figura histórica comparable con los grandes íconos deportivos del país.

Un récord que sigue creciendo

Más allá de la estadística, el caso de Kazuyoshi Miura representa un ejemplo excepcional de resistencia física y fortaleza mental. A sus 59 años, el delantero continúa desafiando los límites de la edad en el deporte profesional y alimenta la posibilidad de alcanzar nuevos hitos antes de su retiro. Su más reciente anotación confirma que sigue ampliando un récord que ya le pertenecía y fortalece su lugar entre los futbolistas más longevos y emblemáticos de la historia del fútbol mundial. Actualmente, el valor de mercado de Kazuyoshi Miura es de 25.000 euros. Nacido el 26 de febrero de 1967, el delantero centro continúa activo con el Fukushima United, club al que llegó cedido por el Yokohama FC, manteniendo vigente una carrera que sigue sorprendiendo al mundo del deporte. Entérese: Luto en el fútbol colombiano: falleció Adelmo “Achito” Vivas, mundialista con la Tricolor en Chile 1962

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