Video | Miura, el goleador más longevo del mundo que volvió a marcar a los 59 años

Dicen que la edad es solo un número. Quizá uno de los mejores reflejos de esa frase motivacional se llama Kazuyoshi Miura, un jugador japonés conocido mundialmente como “King Kazu”. Este sábado 25 de julio volvió a escribir una página histórica en el fútbol al marcar un gol oficial con 59 años y cinco meses, rompiendo su propio récord y convirtiéndose en el goleador más veterano del fútbol profesional.
Miura hizo historia este sábado en la Copa del Emperador, uno de los campeonatos más tradicionales del fútbol japonés. El delantero fue titular en la contundente victoria 7-0 sobre el Iwaki FC durante la fase preliminar del torneo y aportó una anotación al festival ofensivo de su equipo.
A los 52 minutos, aprovechó una gran acción por la banda de un compañero para recibir el balón dentro del área y definir con un potente remate de pierna derecha, convirtiendo el quinto tanto del encuentro.
Así superó una vez más el récord de longevidad que ya estaba en su poder. El atacante reafirma una trayectoria sin precedentes y demuestra que sigue compitiendo al máximo nivel pese a estar próximo a cumplir seis décadas de vida.