De la “desobediencia civil pacífica” a hacerle “invivible el país a Abelardo”: el manual de los perdedores en la región

Los procesos electorales de 2026 en América Latina han dejado de ser simples competencias democráticas para convertirse en auténticos laboratorios sobre la resistencia —y la fragilidad— de las instituciones.
Lo que por estas semanas ha ocurrido en Perú y Colombia no es una coincidencia aislada, sino la repetición de un patrón político (de izquierdas y derechas, si queremos ponerle un nombre) que ya ha aparecido en otras democracias cuando los resultados son estrechos y el poder cambia de manos.
Es un manual conocido: cuando las urnas no favorecen a un proyecto político, la disputa se traslada de los votos a los tribunales, de las instituciones a las calles y de los hechos a la narrativa.
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La estrategia suele desplegarse en tres tiempos: judicialización extrema, deslegitimación de las autoridades electorales e incitación a la resistencia ciudadana.
En Colombia, los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmaron la elección de Abelardo De la Espriella con 12.960.166 votos, apenas 624 más que los registrados en el preconteo, mientras que Iván Cepeda obtuvo 12.708.312 votos, 400 menos que los reportados inicialmente.