“¡Salgan que volvió a temblar!”: así fueron los 10 minutos de angustia en el hospital de Quibdó

“Salgan rápido, salgan rápido que hay que evacuar porque hubo otro temblor”. Esas fueron las palabras del equipo de seguridad del Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, una de las zonas más afectadas por el sismo del pasado lunes. Esto ocurrió luego de que en la mañana de este jueves se presentara una réplica que hizo evacuar el centro asistencial, incluso con camillas e incubadoras. Todo se debió a una réplica registrada a las 9:42 a. m. en San José del Palmar (Chocó), el mismo epicentro del devastador terremoto que azotó a ese departamento y dejó graves destrozos en Pereira y Cali. Este nuevo sismo alcanzó una magnitud de 4,2, convirtiéndose en la réplica más fuerte registrada desde el pasado lunes. Le recomendamos leer: Medicina Legal identifica a nuevas víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres Con cara de pánico, madres de familia cargaban a sus hijos, a quienes llevaban para citas de pediatría. Así mismo, las enfermeras evacuaban a los pacientes en camillas, a los que resguardaban debajo de carpas verdes donadas por una reconocida bebida embriagante de la Fábrica de Licores de Antioquia. Algunos de los que estaban en el hospital miraban con asombro lo que estaba ocurriendo, mientras que el temor –recordando lo vivido el pasado lunes– se apoderaba de las caras de otros. “Qué es esto tan horrible que está pasando acá. ¿Será que esto se va a caer rápido?”, expresó una de las pacientes del centro asistencial durante los minutos que duró la evacuación.

¿Los sacaron a todos?

Tras el susto provocado por la réplica sísmica, tres camillas y una incubadora fueron trasladadas temporalmente debajo de la carpa. En las afueras se concentró personal administrativo, médico y pacientes, mientras que en la portería, los vigilantes restringían el acceso a quienes llegaban a citas médicas o intentaban ingresar por curiosidad. El agente interventor de este centro asistencial, quien además ejerce funciones de gerente, Ovidio Garrido, explicó que en el hospital “contamos con todos los protocolos para la evacuación en caso de un nuevo sismo, tal como los aplicamos el lunes. Tenemos preparado todo para brindar atención afuera, al menos mientras pasa la emergencia”.

Con cara de pánico, madres de familia cargaban a sus hijos, a quienes llevaban para citas de pediatría. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Sin embargo, al ser consultado por los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el gerente explicó que, debido a la complejidad de los equipos de soporte, su evacuación resulta difícil, por lo que deben permanecer internados. Garrido relató que, tras recibir a más de 40 heridos el lunes y a varios más el martes por cuenta del sismo, el hospital tuvo que prestar atención médica en sus exteriores durante varios lapsos, mientras enfrentaba emergencias adicionales como cortes de agua y fluido eléctrico. “Nos ha tocado muy duro en esta situación, pero hemos contado con el apoyo de todo el personal, que se ha sobrepuesto a las adversidades que se nos han presentado durante los últimos días”, aseguró el gerente Garrido. Después de este sismo, el principal centro asistencial del Chocó se encuentra operativo, aunque se le ven algunas grietas en sus paredes, producto del sismo. Incluso, uno de sus corredores del primer piso tuvo que ser cerrado por la magnitud de sus daños, aunque no hay un colapso ni parcial ni total de este espacio, ubicado al lado del río Atrato. Además le sugerimos ver: “Nos veremos en el cielo”: Jorge Tobón, periodista de Cali, salió del gimnasio y encontró a su esposa bajo los escombros

Panorama en los barrios

Al menos cinco barrios de Quibdó quedaron al borde de ser barridos por completo por el sismo. Si bien sus estructuras se ven de pie, por dentro quedaron al borde del colapso y sus habitantes han tenido que pasar sus noches desde el lunes en la mitad de sus calles, para que las edificaciones no les caigan encima mientras intentan conciliar el sueño. Mary Luz Mosquera, residente del sector Las Palmas, barrio Medrano, permanecía en la entrada de su vivienda en compañía de su familia. Ella sabe que la casa en la que vivió los últimos 20 años quedó partida en cinco partes y que cualquier sismo la puede derribar. “Solo sentí cómo se empezó a mover la tierra y cómo se comenzó a partir mi casa. Mire cómo quedaron todas las paredes”, mostraba Mary Luz, mientras recorría con cuidado el interior de una propiedad que tiene orden de evacuación, pero que ella se niega a abandonar porque asegura que no tiene dónde dormir. Y así es la realidad de los más de 1.000 habitantes de este sector, del cual apenas una decena de viviendas podría permanecer en pie, más allá de cualquier apoyo solidario que se ha presentado con comida, agua e implementos de aseo. A dos kilómetros de allí, en el mismo barrio, un exclusivo edificio de cuatro pisos colapsó y causó la muerte de cuatro de sus residentes. El desplome no solo destruyó esta estructura, sino que la caída de escombros, concreto y ladrillos afectó gravemente a cinco viviendas vecinas. “Esa casa se partió a la mitad y se cayó de frente. Eso fue horrible y ahí murieron cuatro de los vecinos, entre ellos un niño que queríamos mucho y que nosotros molestábamos. Aún no podemos creer lo que nos ocurrió acá”, explicó Jairton Cuesta, quien vive al frente de esta edificación, en la que murió la cuarta parte de las víctimas del Chocó, que fueron 13, según la Gobernación de este departamento. Igualmente, le puede interesar: Terremoto en Colombia: ya son 281 muertos, más de 3.970 heridos y 379 desaparecidos El Chocó vive su tragedia, producto de un terremoto que se originó a ocho horas de su capital, pero que dejó a más de 21.000 personas damnificadas en este departamento. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS