“¡Salgan que volvió a temblar!”: así fueron los 10 minutos de angustia en el hospital de Quibdó

“Salgan rápido, salgan rápido que hay que evacuar porque hubo otro temblor”. Esas fueron las palabras del equipo de seguridad del Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, una de las zonas más afectadas por el sismo del pasado lunes. Esto ocurrió luego de que en la mañana de este jueves se presentara una réplica que hizo evacuar el centro asistencial, incluso con camillas e incubadoras.
Todo se debió a una réplica registrada a las 9:42 a. m. en San José del Palmar (Chocó), el mismo epicentro del devastador terremoto que azotó a ese departamento y dejó graves destrozos en Pereira y Cali. Este nuevo sismo alcanzó una magnitud de 4,2, convirtiéndose en la réplica más fuerte registrada desde el pasado lunes.
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Con cara de pánico, madres de familia cargaban a sus hijos, a quienes llevaban para citas de pediatría. Así mismo, las enfermeras evacuaban a los pacientes en camillas, a los que resguardaban debajo de carpas verdes donadas por una reconocida bebida embriagante de la Fábrica de Licores de Antioquia.
Algunos de los que estaban en el hospital miraban con asombro lo que estaba ocurriendo, mientras que el temor –recordando lo vivido el pasado lunes– se apoderaba de las caras de otros. “Qué es esto tan horrible que está pasando acá. ¿Será que esto se va a caer rápido?”, expresó una de las pacientes del centro asistencial durante los minutos que duró la evacuación.