Así se vivió el sacudón en San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto

“Nosotros también somos Chocó, somos Colombia. Por favor, necesitamos que no nos olviden”. Ese fue el llamado que extendieron los habitantes de San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente al occidente del país.
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Es un municipio pequeño, con unos 5.800 habitantes. Aunque parece un milagro, la buena noticia es que el alcalde, León Fabio Marín, aseguró que no hay víctimas mortales en la zona urbana. Sin embargo, los daños y las necesidades no son menores. Durante los primeros días de la emergencia, la localidad permaneció aislada, sin suministro eléctrico, con graves daños materiales, sin agua potable y con dificultades para el acceso por vía terrestre.
Al menos 400 viviendas quedaron con daños estructurales graves y otras 40 se derrumbaron por completo. En entrevista con Noticias Caracol, Leidy Castillo, una comerciante del municipio, relató los momentos de angustia que vivieron los habitantes. “Veíamos cómo todo se agrietaba, los pisos se hundían; las paredes caían”, narró.