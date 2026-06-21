Elecciones 2026: Defensoría pide garantías, respeto a resultados y desescalar tensiones

En una jornada electoral decisiva para el futuro del país, los ciudadanos ya se encuentran votando en los distintos puntos del territorio nacional en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Con las urnas abiertas y el proceso en marcha, la defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un parte de “mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila”.

Asimismo, enfatizó que, aunque todo proceso electoral conlleva riesgos, el Estado se encuentra preparado para tramitar cualquier incidente mediante las instancias de coordinación establecidas.

Para blindar la transparencia y seguridad de los comicios, la Defensoría del Pueblo desplegó un robusto operativo. Según Marín, “vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas” distribuidos en miles de mesas de votación en conjunto con la Procuraduría y las Personerías.

Esta vigilancia no se limitará a las horas de votación, sino que se intensificará al cierre de las urnas.