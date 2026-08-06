Colombia reanuda exportaciones de 8,6 GWh diarios a Ecuador; Palma desmiente gestiones de Noboa

La reanudación de las exportaciones de energía desde Colombia hacia Ecuador, anunciada para este 5 de agosto, terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos gobiernos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el restablecimiento del suministro eléctrico no fue consecuencia de gestiones adelantadas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sino de una decisión política adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro como un acto de cooperación regional.
Las declaraciones surgieron luego de versiones que atribuían al Gobierno ecuatoriano un papel en el restablecimiento del intercambio energético.
En una publicación en su cuenta de X, Palma respondió de forma categórica.
“¡Paja! Las exportaciones de energía hacia Ecuador se reanudan por una decisión política del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como una muestra de cooperación energética regional y de solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano”.