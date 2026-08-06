El retrato oficial de Francia Márquez que ya reposa en la Casa Vicepresidencial

En la Casa Vicepresidencial ya reposa el retrato oficial de la vicepresidenta Francia Márquez, quien en las próximas horas concluirá su mandato junto con el presidente Gustavo Petro. La obra fue realizada por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, el mismo que elaboró el retrato oficial de Petro, cuyo costo fue de 75 millones de pesos. En ese cuadro, el mandatario saliente aparece vestido con un traje blanco y rodeado de mariposas amarillas, un elemento que hace alusión al universo literario de Gabriel García Márquez. Lea también: Cuatro años a bordo de sí mismo: crónica de la relación “tóxica” de Petro con el poder Francia Márquez compartió algunas fotografías de su retrato y expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron y apoyaron durante estos cuatro años de gobierno. “Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos 4 años, mandato que asumí con el corazón bien puesto”, escribió en su cuenta de X.

“Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad, desde todos los territorios, sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad”, concluyó.

El retrato de Márquez es más sobrio que el de Petro, pues la muestra vistiendo un vestido verde sobre un fondo del mismo color. En la parte inferior del cuadro se lee: “Doctora Francia Elena Márquez Mina. 7 de agosto de 2022 - 7 de agosto de 2026”. Desde la Vicepresidencia también se volvió a ubicar en la Casa de Nariño el retrato de Juan José Nieto Gil, militar y político colombiano recordado por ser el único presidente afrodescendiente del país. Ejerció la Presidencia de la Confederación Granadina entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861.

Este cuadro fue rescatado por Márquez del sótano de la Casa de Nariño y volvió a ocupar el lugar que le corresponde en la galería oficial.

Retrato de Juan José Nieto Gil, el único presidente afrodescendiente de Colombia. FOTO: Vicepresidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella se posesionará este 7 de agosto junto con el vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo. La ceremonia no se llevará a cabo en Bogotá, sino en Cali, específicamente en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Esta será la primera vez que un presidente electo asuma el cargo fuera de la capital del país, con la intención —según De la Espriella— de poner fin al centralismo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas y respuestas