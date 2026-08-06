MinHacienda designado descarta vender más acciones de Ecopetrol: “Hoy sería una locura”

La administración de Abelardo de la Espriella no contempla, al menos por ahora, vender una mayor participación de la Nación en Ecopetrol, una decisión que despeja una de las principales dudas sobre el futuro de la petrolera más importante del país y de uno de los activos estratégicos del Estado. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, durante el evento Proyecto Colombia, organizado por Prisa Media y Caracol Radio, donde aseguró que una eventual enajenación sería inconveniente en el contexto actual debido a la pérdida de valor que ha registrado la compañía. Actualmente, el Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, controla cerca del 88,5% de las acciones de Ecopetrol, participación que en distintos momentos ha sido objeto de debate como una posible fuente de recursos fiscales mediante una reducción hasta el 80%.

Sin embargo, Gómez descartó esa posibilidad en el corto plazo. “La respuesta es no. En este momento no, porque Ecopetrol ha perdido mucho valor. Salir a venderlo sería un error. La república recibiría mucho menos dinero de lo que vale esa compañía”, afirmó. Le puede interesar: Gobierno de De la Espriella prevé presentar reforma tributaria en septiembre, según ministro de Hacienda designado

¿Por qué no vender ahora?

La posición del nuevo equipo económico parte de una lógica financiera: vender un activo cuando su valoración es menor implica obtener menos recursos por una participación que, en mejores condiciones de mercado, podría generar un ingreso significativamente mayor. Por ello, el ministro sostuvo que, antes de pensar en cualquier proceso de venta, el Gobierno buscará fortalecer la empresa y recuperar la confianza de los inversionistas. “Lo primero que hay que hacer es recuperar Ecopetrol y ponerla otra vez en un nivel que pueda hacerla atractiva a los inversionistas. Hoy por hoy sería una locura hacerlo”, agregó. Las declaraciones representan una señal de continuidad en el control estatal sobre la petrolera, pese a que el nuevo Gobierno ha manifestado su intención de revisar la situación fiscal del país y buscar alternativas para mejorar las finanzas públicas. Lea más: “Primero debemos recuperar a Ecopetrol; vender ahora no tiene sentido”: Miguel Gómez

Un activo clave para las cuentas de la Nación

Ecopetrol no solo es la empresa más grande de Colombia por ingresos, sino también uno de los principales generadores de dividendos para el Estado y un actor determinante en la producción de petróleo, gas y combustibles. Por esa razón, cualquier decisión sobre la participación accionaria de la Nación suele tener implicaciones tanto para las finanzas públicas como para el mercado de capitales. En el pasado, distintos gobiernos han recurrido a la venta parcial de acciones de empresas estatales para obtener recursos extraordinarios. Sin embargo, este tipo de operaciones suele generar debate sobre el momento adecuado para hacerlo y sobre el impacto que tendría reducir la participación del Estado en compañías consideradas estratégicas.

Hay otras alternativas para fortalecer a Ecopetrol

Aunque descartó una venta de acciones en el corto plazo, Gómez dejó entrever que el Gobierno estudia otros mecanismos para mejorar la situación financiera de la compañía. Según explicó, existen alternativas que permitirían reducir el endeudamiento de Ecopetrol y darle una mayor capacidad para ejecutar inversiones, sin necesidad de disminuir la participación accionaria de la Nación. No obstante, el ministro designado no detalló cuáles serían esas medidas ni el cronograma para implementarlas. Conozca también: De la Espriella promete subir Colombia Mayor a $400.000, pero primero deberá cubrir un faltante de $3,2 billones

El ajuste fiscal sigue siendo la prioridad

Durante el mismo evento, Gómez reiteró que el primer objetivo del Ministerio de Hacienda será avanzar en un ajuste del gasto público. El funcionario explicó que el equipo de empalme continúa recopilando información del Gobierno saliente y señaló que aún existen datos que no han sido entregados por la cartera de Hacienda, razón por la cual varias decisiones económicas siguen en evaluación. En ese contexto, el mensaje sobre Ecopetrol envía una señal clara al mercado: el Gobierno entrante no buscará obtener recursos inmediatos mediante la venta de una mayor participación en la petrolera, sino que apostará primero por recuperar su valor y fortalecer su capacidad financiera antes de considerar cualquier eventual enajenación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: