¿Qué viene para las campañas a 55 días de la primera vuelta? Así serían sus movidas y alianzas

Tras la semana de reflexión, los candidatos presidenciales regresan al ruedo con el pulso afinado para las elecciones del 31 de mayo: mientras unos tejen alianzas clave, otros alistan maletas para salir a conquistar voto en el territorio.
Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué buscan consolidar respaldos clave. Su campaña alista eventos para formalizar la adhesión de Clara López, quien renunció a su candidatura, y del senador Ariel Ávila, cuyo apoyo se oficializará el 7 de abril.
También se suma Juan Fernando Cristo, quien se integró a la “Alianza por la Vida”, una coalición que busca atraer a liberales, sectores verdes e independientes con una agenda de reformas sociales y transición energética.
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En la oposición, Abelardo De La Espriella envió este domingo un mensaje a Paloma Valencia en el que plantea una eventual alianza en segunda vuelta frente a Iván Cepeda, en medio del cruce de acusaciones con el presidente Gustavo Petro por posibles interceptaciones a las comunicaciones del candidato, insinuadas por el mandatario en un mensaje en X.
Aunque hoy compiten los dos candidatos de la derecha, el abogado De la Espriella señaló que podrían convertirse en aliados estratégicos y subrayó la necesidad de garantizar que los ciudadanos elijan libremente.