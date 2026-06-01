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Elecciones 2026: Estas fueron las presidenciales con el índice de abstención más bajo del siglo

Según la Registraduría, el 57,88% de los votantes registrados acudieron a las urnas; en contraste, en 2014 solo votó el 40%.

  • De los 41’421.973 colombianos inscritos, votaron 23’978.304, según la Registraduría. FOTO: EL COLOMBIANO.
    De los 41’421.973 colombianos inscritos, votaron 23’978.304, según la Registraduría. FOTO: EL COLOMBIANO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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La primera vuelta presidencial, que tuvo como protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pasará a la historia como la votación con el nivel de abstención más bajo en Colombia en lo que va del siglo XXI.

De acuerdo con la Registraduría, este domingo votaron 23’978.304 personas, de un potencial total de 41’421.973, es decir, el 57,88%. Esto implica que el nivel de abstención fue del 42,12%.

De esos votos, 23.685.329 fueron válidos, y entre estos 406.970 fueron en blanco.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el porcentaje de votantes fue de 54,91%, frente al 45,09% que no quiso sufragar; en cifras, votaron 21’416.120 de 39’002.239 habilitados para hacerlo.

El ganador de esa contienda fue Gustavo Petro, seguido de Rodolfo Hernández.

En el año 2018, con 36’227.267 de colombianos habilitados, votó el 54,22%, es decir, 19’643.676, y se abstuvieron 16’583.591 (46,78%). La victoria se la llevó Iván Duque, el aspirante del Centro Democrático, por encima de Gustavo Petro.

En lo referente a 2014, había en ese entonces un potencial votante de 33’023.716, de los cuales en la primera vuelta cumplieron con el sufragio 13’222.354 (40,04%).

El nivel de abstención fue de 59,96%, el más alto del siglo hasta ahora, el cual le dio a la postre el triunfo a Juan Manuel Santos, en su reelección.

En 2010 el potencial era de 29.997.574, de los cuales acudieron a las urnas 14.781.020, lo que significó una participación del 49,30% y una abstención del 50,70%. Con esas cifras llegó a la Presidencia, para su primer periodo, Juan Manuel Santos.

En 2006, para la reelección de Álvaro Uribe Vélez, había 26.731.700 sufragantes registrados, de los cuales votaron 12.041.737 (45,05%); la abstención en ese entonces fue de 54,95% (14.689.963).

Y en 2002, en la elección que le dio su primer mandato a Uribe, derrotando a Horacio Serpa, la participación fue del 46,47% contra un nivel de abstención del 53.53%, cuando votaron 11.249.734 de 24.208.311.

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La segunda vuelta presidencial está programada para el próximo 21 de junio, de acuerdo con la Registraduría.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así fue la votación de los candidatos que pasaron a segunda vuelta en las zonas de conflicto.

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