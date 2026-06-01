Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Wílmar Roldán capacitó a la Selección Colombia sobre nuevas reglas arbitrales para el Mundial 2026

El equipo que dirige Néstor Lorenzo se prepara para viajar a México a su centro de concentración para el Mundial de 2026.

  • El árbitro antioqueño Wílmar Roldán realizó una capacitación y actualización a los jugadores y cuerpo técnico de Colombia sobre las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO FCF
    El árbitro antioqueño Wílmar Roldán realizó una capacitación y actualización a los jugadores y cuerpo técnico de Colombia sobre las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO FCF
  • Wílmar Roldán capacitó a la Selección Colombia sobre nuevas reglas arbitrales para el Mundial 2026
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron en una jornada de capacitación técnica dictada por la Comisión Arbitral de la FCF. La sesión estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol.

El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer las recientes actualizaciones normativas que implementará el ente rector del fútbol mundial para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También le puede interesar: Nuevas reglas en el Mundial contra la pérdida de tiempo y se estrena la “ley Vinícius”

Durante el espacio, los miembros de la delegación pudieron resolver dudas y precisar conceptos reglamentarios con los expertos arbitrales.

La agenda inició con una perspectiva histórica sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863. Posteriormente, se abordaron los aspectos específicos que regirán en la cita orbital, tales como los nuevos protocolos en el momento de las sustituciones, la evaluación de jugadores presuntamente lesionados y las dinámicas de reanudación del juego, entre otros puntos clave.

Lea además: Aprueban dos nuevas medidas arbitrales a partir del Mundial 2026 propuestas por la FIFA: conozca de qué se trata

Con esta inducción, el combinado nacional continúa preparándose desde todos los frentes para lo que será el evento deportivo más importante del año.

El entrenador Néstor Lorenzo, en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol, expresó su agradecimiento a Wilmar Roldán, Ímer Machado y la Comisión Arbitral por la instrucción impartida.

Wílmar Roldán capacitó a la Selección Colombia sobre nuevas reglas arbitrales para el Mundial 2026

¿Cuáles serán los principales cambios en las reglas del Mundial?

En una sesión especial del IFAB (International Football Association Board o Junta de la Asociación Internacional de Fútbol) se oficializó que, a partir del Mundial de Norteamérica 2026, los jugadores que se tapen la boca para hablar o abandonen el campo como señal de protesta ante una decisión arbitral, serán expulsados inmediatamente.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

De igual forma, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral. Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Bogotá
Néstor Lorenzo
Wílmar Roldán
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos