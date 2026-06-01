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Nueva comisaría de familia en Medellín funciona las 24 horas del día, ¿dónde queda?

Allí se podrán atender desde demandas por alimentos hasta casos de violencia intrafamiliar.

  • Además de esta nueva comisaría, también hay otra ubicada en la Casa de la Justicia El Bosque que atiende las 24 horas del día y los 7 días a la semana. FOTO Cortesía.
    Además de esta nueva comisaría, también hay otra ubicada en la Casa de la Justicia El Bosque que atiende las 24 horas del día y los 7 días a la semana. FOTO Cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Seguridad, inauguró una nueva comisaría de familia que opera las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Se trata de la Comisaría Permanencia Sur, ubicada en el centro de la ciudad, más específicamente en la Plaza de la Libertad en la calle 53A #42-101.

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La finalidad de que tenga un horario continuo y no cierre en ningún momento, es que las personas se acerquen a cualquier hora y puedan exponer su caso. Más si corresponde a una situación por violencia intrafamiliar, las cuales pueden presentarse durante la noche e incluso en la madrugada cuando las otras comisarías ya no están prestando sus servicios. En la comisaría también pueden atenderse demandas por alimentos.

"Me parece una estrategia muy buena porque en estos barrios céntricos de la ciudad suelen presentarse muchos conflictos a altas horas de la noche. Yo que vivo en el centro puedo dar fe de ello. Entonces que se destina un espacio para atender casos de violencia intrafamiliar u otras situaciones es muy útil", dijo una ciudadana que reside cerca a la nueva comisaría.

La otra Comisaría de Permanencia está ubicada en la zona norte, en la Casa de la Justicia de El Bosque en la carrera 52 #71-84, sector Parque de los Deseos. También atiende las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

En lo que va de este año en Medellín se han radicado cerca de 5.000 procesos en las comisarías de familia.

Comisarías de familia y sus funciones

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 20 comisarías de familia distribuidas en los barrios y los corregimientos de la capital antioqueña.

Cabe aclarar que en estos lugares se atienden casos asociados a conflictos familiares -de donde puede originarse la violencia intrafamiliar- ya la vulneración de derechos a menores de edad.

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Entre las principales funciones de la comisaría están recibir denuncias por violencia intrafamiliar, otorgar medidas de protección para las víctimas, brindar atención jurídica, psicológica y social, restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando estos puedan estar en riesgo, y gestionar procesos relacionados con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Casos atendidos en 2025

El año pasado en las comisarías de familia, se atendieron aproximadamente 27.000 casos y se otorgaron 9.414 medidas de protección y restablecimiento de derechos.

Del grueso de las atenciones, 16.647 corresponden a mujeres, 8.929 a hombres y 229 a personas con otras identidades de género. De las medidas otorgadas, 5.661 fueron de protección por violencia intrafamiliar y 3.758 de restablecimiento de derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Además, se hizo la expedición de 1.239 actos administrativos, con lo que se superó en un 113,3 % la meta anual y se redujeron trámites represados desde antes del 31 de diciembre de 2022.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿La Comisaría de Familia en Medellín atiende las 24 horas?
Sí. Esta nueva sede funciona de manera permanente, es decir, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, permitiendo atención en cualquier momento, incluso en la madrugada.
¿Qué casos se pueden atender en una Comisaría de Familia en Medellín?
Se atienden casos como violencia intrafamiliar, demandas por alimentos, conflictos familiares y situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
¿Para qué sirve una Comisaría de Familia?
Las comisarías de familia en Medellín son entidades encargadas de intervenir en conflictos familiares, proteger a menores de edad y tomar medidas de protección en casos de violencia o vulneración de derechos.

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