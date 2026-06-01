Nueva comisaría de familia en Medellín funciona las 24 horas del día, ¿dónde queda?

La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Seguridad, inauguró una nueva comisaría de familia que opera las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Se trata de la Comisaría Permanencia Sur, ubicada en el centro de la ciudad, más específicamente en la Plaza de la Libertad en la calle 53A #42-101.

Lea más: Mujer estaba tan atemorizada que aguantó 9 años de malos tratos y violaciones de parte de su expareja

La finalidad de que tenga un horario continuo y no cierre en ningún momento, es que las personas se acerquen a cualquier hora y puedan exponer su caso. Más si corresponde a una situación por violencia intrafamiliar, las cuales pueden presentarse durante la noche e incluso en la madrugada cuando las otras comisarías ya no están prestando sus servicios. En la comisaría también pueden atenderse demandas por alimentos.

"Me parece una estrategia muy buena porque en estos barrios céntricos de la ciudad suelen presentarse muchos conflictos a altas horas de la noche. Yo que vivo en el centro puedo dar fe de ello. Entonces que se destina un espacio para atender casos de violencia intrafamiliar u otras situaciones es muy útil", dijo una ciudadana que reside cerca a la nueva comisaría.