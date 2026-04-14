La novela por la que la Alianza Verde explotó en tres pedazos, ¿por qué Cepeda no conquistó a los de centro?

La decisión de la Alianza Verde de buscar un acuerdo para aterrizar en la campaña de Iván Cepeda terminó de romper lo que venía mal desde hace un tiempo. Desde este lunes, el Directorio Nacional del Partido viene discutiendo qué alternativa tomar frente a la primera vuelta.
Sin embargo, salieron derrotados los del ala independiente o “mockusiana”, en la que hay figuras destacadas del voto de opinión como Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Katherine Miranda.
Cabe recordar que todas votaron por Petro en 2022, pero se volvieron críticas de su Gobierno. El pasado 8 de marzo, la única que logró conservar su curul en el Congreso fue Juvinao pues Lozano y Miranda se quemaron para el Senado.
Otro que no estuvo ajeno de la polémica fue el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien es uno de los líderes más importantes de los verdes. Aunque se desmarcó de haber participado en la búsqueda de un apoyo a Cepeda, respondió directamente a las críticas de la exalcaldesa y candidata Claudia López.
Para ella, Amaya es uno de los responsables de que en la Alianza Verde quede poco de lo que alguna vez fue: el partido de los exalcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, y de Medellín, Sergio Fajardo.
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