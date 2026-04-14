La novela por la que la Alianza Verde explotó en tres pedazos, ¿por qué Cepeda no conquistó a los de centro?

La decisión de la Alianza Verde de buscar un acuerdo para aterrizar en la campaña de Iván Cepeda terminó de romper lo que venía mal desde hace un tiempo. Desde este lunes, el Directorio Nacional del Partido viene discutiendo qué alternativa tomar frente a la primera vuelta. Sin embargo, salieron derrotados los del ala independiente o “mockusiana”, en la que hay figuras destacadas del voto de opinión como Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Katherine Miranda. Cabe recordar que todas votaron por Petro en 2022, pero se volvieron críticas de su Gobierno. El pasado 8 de marzo, la única que logró conservar su curul en el Congreso fue Juvinao pues Lozano y Miranda se quemaron para el Senado. Otro que no estuvo ajeno de la polémica fue el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien es uno de los líderes más importantes de los verdes. Aunque se desmarcó de haber participado en la búsqueda de un apoyo a Cepeda, respondió directamente a las críticas de la exalcaldesa y candidata Claudia López. Para ella, Amaya es uno de los responsables de que en la Alianza Verde quede poco de lo que alguna vez fue: el partido de los exalcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, y de Medellín, Sergio Fajardo. Lea también: Gobernador Amaya ataca a Claudia López tras implosión en el Verde: “ella no entiende mucho de democracia”

¿Cómo fue la pelea dentro de la Alianza Verde?

Fuentes de la colectividad le dijeron a EL COLOMBIANO que durante la reunión de la Dirección Nacional se discutieron diferentes alternativas. Primero, una declaración política de adhesión a la campaña de Cepeda. Segundo, que hubiera libertad para apoyar diferentes candidaturas. Tercero —punto que ganó— consiste en construir una comisión para consolidar un acuerdo programático de “agenda verde” para que sea tenido en cuenta por Cepeda. “Hemos conformado una comisión de nuestro partido encargada de discutir un acuerdo programático en la coalición de la Alianza por la Vida del candidato Iván Cepeda Castro. Si este acuerdo se da, apoyaríamos esta campaña, si no, tendríamos que reunirnos para tomar una decisión en otro sentido” dijo el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca. Y añadió: “pero inicialmente le hemos dado prioridad a la posibilidad inicial de construir un acuerdo donde nuestras ideas y principios compartidos sean reconocidos en esta campaña presidencial”. El apoyo a otros candidatos tampoco era una carta blanca: solo se habló, además de Cepeda, de Sergio Fajardo y Claudia López. Estuvieron de acuerdo en que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia representan líneas rojas para el partido. A pesar de eso, figuras como la representante Katherine Miranda ya aterrizaron en la campaña de Valencia, como lo anticipó este diario.

Reacciones de los “independientes” de la Alianza Verde

El ala independiente de los Verdes —representado en las congresistas Angélica Lozano, Katherine Miranda y Catherine Juvinao— levantó su voz de protesta. En ese sentido, la senadora Lozano expresó que esa colectividad desconoció “a las minorías” al “prohibir e impedir que podamos apoyar” a esos aspirantes presidenciales. “Ellos han sido líderes del partido Alianza Verde”, señaló. “Es una decisión antidemocrática muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse”, agregó la congresista y luego fue más allá al decir que “es una etapa de cierre final y triste del partido Alianza Verde”. Ante ese comentario, el presidente Petro volvió a participar en política, lo que, se supone, tiene prohibido por la ley: “Una Alianza Verde que se llame verde debe ser una alianza con la vida y no con la muerte”, escribió en su cuenta de X.

Lozano señaló que con esa decisión “están, de facto, expulsando a quienes representamos y desde 2009 llegamos con el profesor Antanas Mockus y con la frente en alto, con la gestión impecable, honramos a esa militancia y a esa ciudadanía”. A su vez, la representante Catherine Juviano lamentó la decisión y anunció que acudirá al mecanismo de objeción de conciencia. “Me aparto, ciertamente y con toda contundencia, de esta decisión y pretendo seguir representando a mi electorado, que es de centro en Bogotá, que estoy absolutamente convencida no se ve representado en esta decisión”, expresó. También envió un mensaje en sus redes sociales señalando que “nuestro proyecto de cambio no se mimetizará con el petrismo, nuestra senda es ser una alternativa seria, institucionalista y sin corrupción”.

Y añadió que resistiría al grupo político afín al presidente Petro: “por duro que nos dé la polarización y la radicalización; por más que aceche la corrupción, las alianzas oscuras con grupos violentos y las amenazas de quienes ven en la Constitución un obstáculo para sus fines autoritarios, resistiremos”, añadió Juvinao.

Choque entre Carlos Amaya y Claudia López

A las críticas del ala independiente se unió la exalcaldesa de Bogotá y una de las exmilitantes más reconocidas de la historia reciente del partido, Claudia López, quien actualmente es candidata presidencial: “Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace dos años. El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción. Hoy lo entregaron para que sea apéndice del Pacto Histórico. La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde”, dijo. López criticó tanto la voluntad de apoyar a Cepeda como el cierre de puertas para apoyarla a ella o a Fajardo: “el Verde de (Carlos Andrés) Amaya acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.

El gobernador Carlos Amaya le respondió a la exalcaldesa de Bogotá ante los medios de comunicación: “Que Dios la bendiga, yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia”. Cuando se hacía lo que ella decía sí era perfecto; cuando ella decidió votar por Petro, aún cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, cuando decidieron que el partido iba a ser de Gobierno y yo propuse la independencia, yo era el malo y ella sí era la buena”, dijo. Cabe recordar que Amaya votó por Rodolfo Hernández en 2022, pero después puso fichas en el gobierno Petro y se habría movido para que llegaran verdes como Antonio Sanguino a MinTrabajo. El gobernador también habló concretamente de la decisión que tomó el Verde, de la que se desmarcó, ya que es funcionario público y en teoría no puede participar en política: “Ahora que el Verde toma una decisión de mayorías -yo no tengo nada que ver en esa decisión- de hacer un acuerdo programático con Cepeda, entonces todo está mal y la culpa es mía. No, Claudia, te equivocas, estás devolviendo mal por bien...bueno, que Dios te bendiga”. Aunque se haya desmarcado de la decisión, Amaya quedó bien parado tras la reunión del Verde en la que se tomó la decisión de buscar un acuerdo con Cepeda. La senadora Carolina Espitia, aliada política del gobernador de Boyacá, fue elegida como copresidenta del Partido. Y a esa victoria se suma la elección al Senado de John Amaya. El pasado 8 de marzo, el hermano del gobernador llegó al Congreso con más de 100 mil votos. Incluso, ganó con más del 25% de los votos en 30 municipios, lo que lo graduó como cacique electoral, según datos presentados por La Silla Vacía. A pesar del triunfo de Amaya, las legislativas no fueron del todo favorables para los verdes en comparación con el que obtuvo en las de 2022. Disminuyeron en 2,8 % su votación, lo cual generó que disminuyera en cinco su bancada en el Congreso (dos senadores y tres representantes). Lea también: Así se reparten y dividen los votos de los partidos políticos sin candidato para primera vuelta

La escisión de Jota Pe Hernández

El senador “Jota Pe” Hernández solicitó un proceso de escisión de la Alianza Verde, lo que abre puertas a que cree su propio partido en medio de diferencias ideológicas irreconciliables. El parlamentario busca apoyar a Paloma Valencia. La colectividad le aprobó su solicitud con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ahora, deberá esperar el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Me voy completamente agradecido, porque en esta casa pude iniciar mi carrera política”, dijo Hernández en un video en redes sociales, en el que se mostró agradecido con la Dirección Nacional por permitirle la escisión. Juvinao también la solicitaría, según lo confirmó este diario con fuentes cercanas a la representante. Falta ver si se le aprueba, ya que dividiría el partido en tres. Al cierre de esta edición, la congresista no había hablado al respecto.

¿Qué sigue en la Alianza Verde? Hablan expertos

EL COLOMBIANO consultó a analistas para hablar del posible futuro de la Alianza Verde, y si esto implica una posible adhesión al Pacto Histórico en un futuro. Para Yann Basset, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, “el proceso es complicado y a los partidos les conviene tratar de mantener su personería jurídica hasta donde se pueda”. El experto también mencionó el peso de Carlos Amaya dentro de la colectividad: “Amaya va a querer mantener su control sobre el aval. Jota Pe, por ejemplo, sí podría integrarse a una coalición con el Centro Democrático, quizás una fusión, porque difícilmente puede sobrevivir solo electoralmente. Hay que ver qué pasará con figuras como Katherine Miranda o Catherine Juvinao, si se quedan con partido propio o se van con otros, tal vez el Nuevo Liberalismo o Dignidad y Compromiso, pero hay una reorganización importante que se estaba desarrollando desde hace tiempo”. Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, “por más fisuras internas que los verdes tengan, ya hacían parte de ese bloque de Gobierno. El votante independiente cada vez tiene menos posibilidades de que su posición sea representada efectivamente por fuerzas que no estén dentro de un bloque u otro. Es que el centro desapareció: aquí habrá un presidente de derecha o de izquierda, no hay opciones viables en el centro para quienes se sientan identificados”.

Otras movidas políticas

Vicky Dávila: de la política otra vez a Semana

Vicky Dávila dejó a un lado su rol como política y regresó a la revista Semana, abandonando la campaña de la ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia. Dávila les envió un mensaje en un grupo de WhatsApp que tienen los excandidatos que se midieron el 8 de marzo. “Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio”, les escribió Dávila a sus compañeros. “Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré”, contó Vicky. “Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer... siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar”, agregó. En el mensaje, Dávila le dedicó unas palabras a Valencia: “Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y ojalá aunque sea tomemos café”, concluyó. La otra vez periodista había renunciado a la dirección de la revista Semana en noviembre de 2024 a través de una carta. En esta, la periodista con más de 30 años de carrera en los medios daba un paso en su carrera como aspirante a la presidencia, que fracasó.

Pelea por curul en el Senado entre La U y la Alianza Verde

El proceso de escrutinio en el Consejo Nacional Electoral (CNE) le quitaría una curul al Partido de La U. Y, según lo proyectado, esa curul sería precisamente para la Alianza Verde, que lograría 11 senadores. Con la voluntad de apoyo a Cepeda cantada, esta sería una buena noticia para el candidato del Pacto Histórico y para una eventual coalición de gobierno en caso de que Cepeda gane. En este escenario, La U se quedaría con 8 puestos en la cámara alta del Congreso y, de hecho, ya no tendría una disputa interna: quedaría por fuera el actual senador José Alfredo Gnecco, perteneciente al clan político de ese mismo apellido. El senador Juan Felipe Lemos, que estaba disputando esa curul por una diferencia que no superaba los 600 votos, ya se quedaría sin opciones. Vale recordar que Lemos, oriundo de Andes, municipio del suroeste antioqueño, fue la cabeza de lista de La U al Senado, pero eso no le fue suficiente para asegurar su reelección para el periodo 2026-2030. El verde que se llevaría el asiento sería Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, de Nariño, quien ha sido secretario de Gobierno de Pasto, cónsul de Colombia en Boston, director de la Agencia de Desarrollo Rural y Viceministro de Transporte. En este último cargo fue nombrado en 2022, justo al principio del gobierno Petro.

María Paz Gaviria va con Paloma Valencia

La excandidata liberal al Congreso e hija del expresidente César Gaviria, María Paz Gaviria, apoyará a Paloma Valencia. En entrevista con El Tiempo dijo que es una decisión “a título personal” que no involucra a la colectividad liberal. Incluso, según dijo, tampoco incluye la casa Gaviria; insistió en que es una decisión propia: “Cada generación tiene que construir su propio camino, con independencia y en diálogo con lo que está viviendo el país. Pero sí que creo que el liberalismo, dentro de las opciones que hoy existen, puede encontrar en esta fórmula coincidencias en lo esencial, instituciones, libertades y oportunidades, aun cuando no haya acuerdo en todo”, dijo a ese diario. Gaviria también destacó que comparte la idea de un “Estado austero al servicio de la gente: menos burocracia, más capacidad de resolver”. También resaltó a la figura de Valencia: “(la fórmula” tiene un valor importante en una mujer a la Presidencia en este momento del país”. El Liberal sigue sin tomar una decisión de su apoyo a la Presidencia. Hay algunos, como Camilo Torres, que irían con Cepeda, mientras De la Espriella cierra la puerta a los tradicionales. Los caminos parecen apuntar a Valencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se divide la Alianza Verde? Por diferencias internas sobre el apoyo a Iván Cepeda y la pérdida de consenso entre el ala independiente y el sector mayoritario. ¿Quiénes rechazaron acuerdo con Iván Cepeda en la Alianza Verde? Figuras como Angélica Lozano, Katherine Miranda y Catherine Juvinao encabezan el ala independiente que rechaza el acuerdo. ¿Qué implica la escisión de Jota Pe Hernández? Podría crear un nuevo partido político, fragmentando aún más la Alianza Verde y reconfigurando el mapa electoral.