El legado de Germán Vargas Lleras: estas son cinco de sus ideas claves

Germán Vargas Lleras tuvo varios cargos públicos a lo largo de su vida en los que dejó huella en labores tanto de control como ejecución. El líder natural de Cambio Radical era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y empezó su carrera en política desde abajo, como concejal de Bojacá (Cundinamarca).
Luego, entre 1992 y 1998 fue concejal de Bogotá, en 1998 llegó al Senado y allí hizo control político a Andrés Pastrana y fue aliado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más adelante, en el gobierno de Juan Manuel Santos, ocupó tres cargos claves: ministro del Interior, luego de Vivienda y vicepresidente de la República.
En años más recientes, durante el gobierno Petro, su voz crítica e informada no dejó de hacer control político. A pesar de estar más alejado de la vida pública por cuestiones de salud, sus pronunciamientos y columnas semanales fueron escenario para seguir opinando. En las páginas y micrófonos de EL COLOMBIANO quedaron grabadas algunas de estas reflexiones, valiosas en un momento determinante para la democracia.
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