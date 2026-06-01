“El lado oscuro” de Palacio, según Angie Rodríguez, ¿quién quería supuestamente envenenarla?

¿Qué ha pasado estos cuatro años dentro de la Casa de Nariño? A medida que se acerca el final del gobierno de Gustavo Petro siguen apareciendo relatos sobre episodios cada vez más complejos. La más reciente en volver a hablar fue Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación. Aseguró que cuando era una de las funcionarias más cercanas al presidente, alguien de su confianza intentó envenenarla. También dijo que Gustavo Petro conoce situaciones “más complejas” y “oscuras” relacionadas con hechos que, según ella, pusieron en riesgo su integridad. No precisó a qué episodios se refería y volvió a generar suspicacias sobre lo que ocurría al interior de Palacio. Aunque para muchos la denuncia de Angie raya en la paranoia, lo cierto es que ya no se trata de versiones atribuidas a rumores de pasillo. Son afirmaciones hechas públicamente por una persona que ocupó uno de los cargos más cercanos al mandatario.

La exdirectora del Dapre reveló en entrevista con Los Informantes que denunció ante la Fiscalía a Miguel Ángel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, por presunto intento de homicidio. Según relató, las sospechas comenzaron luego de que algunas personas de su equipo le advirtieran sobre comportamientos extraños que presentaba después de consumir medicamentos que le suministraba Ospino. “Una de mis asesoras me dijo: ‘Dra. Angie, no puede seguir recibiendo pastas porque le está haciendo algo’. Yo sentía que estaba ida. Era una persona que me suministraba siempre unas pastas. Yo pedía una pasta para el dolor de cabeza o gastritis y mis asesores me dijeron que yo me tomaba eso y luego me sentía rara, no era la misma. Esa persona se llama Miguel Ospino”, dijo. No se pierda: Angie Rodríguez denuncia que intentaron envenenarla y señaló a un funcionario de Petro de coordinar ataques De este hombre se sabe que llegó inicialmente al Dapre como auxiliar administrativo y posteriormente se convirtió en secretario ejecutivo durante la dirección de Rodríguez. Cuando ella salió de Presidencia y asumió la gerencia del Fondo Adaptación, decidió llevarlo a esa entidad como asesor. Sin embargo, la relación terminó deteriorándose completamente. Ospino habría aprovechado la confianza para perjudicarla. “Él se ganó mi confianza para hacerme daño. No era suficiente grabarme ilegalmente, no era suficiente tomarme fotos, que yo firmara o tuviera cualquier papel, sino que además me estaba suministrando unas pastas”, afirmó.

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