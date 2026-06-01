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“El lado oscuro” de Palacio, según Angie Rodríguez, ¿quién quería supuestamente envenenarla?

La exdirectora del Dapre reveló en entrevista con Los Informantes cómo fue su salida de la entidad.

  • Angie Rodríguez, exdirector del Dapre. Foto: Presidencia
    Angie Rodríguez, exdirector del Dapre. Foto: Presidencia
El Colombiano
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hace 4 horas
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¿Qué ha pasado estos cuatro años dentro de la Casa de Nariño? A medida que se acerca el final del gobierno de Gustavo Petro siguen apareciendo relatos sobre episodios cada vez más complejos. La más reciente en volver a hablar fue Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación.

Aseguró que cuando era una de las funcionarias más cercanas al presidente, alguien de su confianza intentó envenenarla. También dijo que Gustavo Petro conoce situaciones “más complejas” y “oscuras” relacionadas con hechos que, según ella, pusieron en riesgo su integridad. No precisó a qué episodios se refería y volvió a generar suspicacias sobre lo que ocurría al interior de Palacio.

Aunque para muchos la denuncia de Angie raya en la paranoia, lo cierto es que ya no se trata de versiones atribuidas a rumores de pasillo. Son afirmaciones hechas públicamente por una persona que ocupó uno de los cargos más cercanos al mandatario.

La exdirectora del Dapre reveló en entrevista con Los Informantes que denunció ante la Fiscalía a Miguel Ángel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, por presunto intento de homicidio.

Según relató, las sospechas comenzaron luego de que algunas personas de su equipo le advirtieran sobre comportamientos extraños que presentaba después de consumir medicamentos que le suministraba Ospino.

“Una de mis asesoras me dijo: ‘Dra. Angie, no puede seguir recibiendo pastas porque le está haciendo algo’. Yo sentía que estaba ida. Era una persona que me suministraba siempre unas pastas. Yo pedía una pasta para el dolor de cabeza o gastritis y mis asesores me dijeron que yo me tomaba eso y luego me sentía rara, no era la misma. Esa persona se llama Miguel Ospino”, dijo.

No se pierda: Angie Rodríguez denuncia que intentaron envenenarla y señaló a un funcionario de Petro de coordinar ataques

De este hombre se sabe que llegó inicialmente al Dapre como auxiliar administrativo y posteriormente se convirtió en secretario ejecutivo durante la dirección de Rodríguez. Cuando ella salió de Presidencia y asumió la gerencia del Fondo Adaptación, decidió llevarlo a esa entidad como asesor.

Sin embargo, la relación terminó deteriorándose completamente. Ospino habría aprovechado la confianza para perjudicarla.

“Él se ganó mi confianza para hacerme daño. No era suficiente grabarme ilegalmente, no era suficiente tomarme fotos, que yo firmara o tuviera cualquier papel, sino que además me estaba suministrando unas pastas”, afirmó.

No es la primera vez que la funcionaria habla de presiones, conflictos y supuestas conspiraciones en su contra. En abril ya había manifestado que temía por su seguridad debido a diferencias que habría tenido con personas cercanas al Gobierno.

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Entre los nombres que mencionó entonces estaban Juliana Guerrero, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y el actual jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno.

Ahora volvió a insistir en que existe una estrategia para desacreditarla.

“Cada día me entero de una conspiración nueva, un ataque nuevo. No me dejan trabajar, me esculcan cualquier cosa, por mínima que sea, para intentar sacar escándalos donde no los hay”, expresó.

Durante la entrevista también fue consultada sobre si el presidente Gustavo Petro conocía estas situaciones; su respuesta fue sí.

“Muchas cosas se las conté a él. Está enterado de cosas más complejas, oscuras, de querer hacerme un daño en mi vida y mi integridad”, aseguró.

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Señalamientos cruzados

En medio de la ya conocida confrontación pública con Carlos Carrillo, director de la UNGRD, Rodríguez también volvió a referirse a las presuntas irregularidades, riesgos en la ejecución y presiones que, según ella, han rodeado el millonario contrato para intervenir La Mojana, una de las regiones más vulnerables del país frente a las inundaciones.

La exdirectora del Dapre cuestionó los avances del proyecto y aseguró que, pese a los recursos comprometidos y a la importancia de la obra para miles de habitantes, los resultados siguen sin materializarse.

“Para La Mojana salió más de un billón de pesos y todavía no ha pasado nada. Tres años y no hay nada concreto para la gente. Yo le he dicho muchas cosas al presidente y se lo digo con valentía. Muchos funcionarios públicos piensan que uno debe ser un comité de aplausos y yo no creo en eso”, señaló.

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Volvió además sobre el caso de Juliana Guerrero, imputada por la Fiscalía por presuntamente falsificar su título profesional de la Fundación Universitaria San José.

Rodríguez aseguró que detectó inconsistencias en la hoja de vida de Guerrero cuando se adelantaba el proceso para su nombramiento.

“Me dicen que tengo que publicarla y yo digo que no, porque eran títulos falsos. Me di cuenta porque ella decía que era contadora de la Universidad Popular del Cesar y ahí en la primera hoja decía que era bachiller. ¿Al fin una cosa o la otra? Luego vi los títulos y no cuadraba nada, ni títulos ni fechas”, afirmó.

A partir de ese momento, dijo, comenzaron los problemas en su contra. “No es posible que nosotros hayamos criticado las chuzadas del DAS y yo haya tenido una persona que me grabara todo el tiempo”, expresó.

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También lanzó nuevos señalamientos contra Andrés Hernández, actual jefe de comunicaciones del Gobierno Nacional.

Sostuvo que él habría dado instrucciones para desprestigiarla en redes sociales, lo cual fue desmentido por él mismo.

No la conozco. Solo dialogué con ella una vez y mi relación con ella durante su paso por el Dapre se limitó meramente a los temas laborales durante los cerca de 15 días que estuvo en el cargo desde mi llegada en diciembre”, escribió el jefe de comunicaciones.

Posteriormente negó haber ordenado cualquier campaña en su contra. “Es falso que yo hubiese dado una instrucción de este tipo. Miente descaradamente y todo se da luego de que se expidiera la directiva presidencial que regula las vocerías en el Gobierno Nacional”, afirmó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Miguel Ángel Ospino y de qué se le acusa?
Es un exauxiliar administrativo que ascendió a secretario en el Dapre y luego a asesor en el Fondo Adaptación bajo la tutela de Angie Rodríguez. Ella lo denunció ante la Fiscalía por intentar envenenarla con medicamentos y realizar grabaciones ilegales.
¿Qué dice el Gobierno sobre las denuncias de Angie Rodríguez?
El jefe de comunicaciones, Andrés Hernández, calificó las acusaciones de “falsas” y acusó a Rodríguez de mentir tras la expedición de una directiva. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, mantiene un fuerte cruce de declaraciones con ella.
¿Qué irregularidades denunció Angie Rodríguez en el Dapre?
Rodríguez afirmó haber frenado el nombramiento de Juliana Guerrero por presentar títulos profesionales falsos. También cuestionó la nula ejecución de más de un billón de pesos destinados a la región de La Mojana bajo la gestión de la UNGRD.

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