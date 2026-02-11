Estudio advierte que mortalidad de afiliados a Nueva EPS en el Valle del Cauca subió

Cada día se conocen más elementos de la crisis institucional que vive la Nueva EPS, la que tiene mayor número de afiliados (11,5 millones) en Colombia. Esta semana se conoció un estudio de la Gobernación del Valle del Cauca —encabezado por Víctor Muñoz y la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes— sobre el impacto de esa situación en los usuarios de la aseguradora. Le puede interesar: Nueva EPS, la más grande del país, no envió información para cálculo de la UPC 2026. Allí se analizó si, desde julio de 2025, se ha presentado un aumento diferencial en la mortalidad de esas personas en comparación con el resto del sistema en ese departamento. Los resultados evidencian una asociación temporal consistente entre el agravamiento de la crisis administrativa de la entidad y un incremento significativo en las defunciones de sus usuarios. De acuerdo con el informe, mientras el promedio del sistema de salud allá registró un aumento del 9,6% en la mortalidad durante el periodo analizado, Nueva EPS alcanzó un 14,1 %.

La diferencia de 4,5 puntos porcentuales marca una brecha relevante. En términos comparativos, el alza en la mortalidad de los afiliados a esa EPS fue 47 % superior a la observada en las demás que operan en el Valle. Esto sugiere un comportamiento atípico frente al resto del aseguramiento regional. Para sustentar el análisis, los investigadores recurrieron a los datos del Registro Único de Afiliados – Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND), que fueron procesados por la Secretaría Departamental de Salud. El universo examinado incluyó 97.095 defunciones no fetales de residentes de esa zona, excluyendo causas externas como accidentes de tránsito, homicidios o lesiones, debido a la ausencia de registro de EPS en esos casos. La hipótesis central del documento, publicado por el portal Consultor en Salud, planteó que fallas sistemáticas —como negación de autorizaciones, desabastecimiento de medicamentos, interrupciones en tratamientos y obstáculos para acceder a especialistas— podrían estar relacionadas con un aumento en muertes evitables. El estudio buscó determinar si estos problemas administrativos trascendieron el plano operativo para incidir directamente en los desenlaces clínicos.

El periodo de observación contempló una línea base de 30 meses, iniciada en enero de 2023, frente a siete meses catalogados como “periodo de crisis”, comprendidos entre julio de 2025 y enero de 2026. Esta ventana permitió reducir posibles sesgos estacionales y comparar tendencias antes y después del deterioro institucional reportado. El análisis comparativo reveló que no se trata de un fenómeno generalizado en la salud pública del Valle del Cauca, sino de un patrón focalizado en esa aseguradora. Mientras otras mantuvieron un comportamiento cercano al promedio histórico, Nueva EPS mostró una desviación marcada durante el lapso crítico. Al desagregar las causas básicas de muerte, el informe encontró mayor afectación en patologías que requieren seguimiento continuo y suministro permanente de medicamentos o tecnologías en salud. Enfermedades crónicas y condiciones que dependen de estricta adherencia terapéutica fueron particularmente sensibles a las interrupciones en la atención.