Estudio advierte que mortalidad de afiliados a Nueva EPS en el Valle del Cauca subió

Cada día se conocen más elementos de la crisis institucional que vive la Nueva EPS, la que tiene mayor número de afiliados (11,5 millones) en Colombia. Esta semana se conoció un estudio de la Gobernación del Valle del Cauca —encabezado por Víctor Muñoz y la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes— sobre el impacto de esa situación en los usuarios de la aseguradora.
Allí se analizó si, desde julio de 2025, se ha presentado un aumento diferencial en la mortalidad de esas personas en comparación con el resto del sistema en ese departamento.
Los resultados evidencian una asociación temporal consistente entre el agravamiento de la crisis administrativa de la entidad y un incremento significativo en las defunciones de sus usuarios. De acuerdo con el informe, mientras el promedio del sistema de salud allá registró un aumento del 9,6% en la mortalidad durante el periodo analizado, Nueva EPS alcanzó un 14,1 %.