Aguacero que cayó esta tarde dejó sin luz a varios sectores de Medellín e Itagüí

El aguacero de esta tarde causó varios estragos en el suroccidente del Valle de Aburrá, según informaron las autoridades.

De acuerdo a la información parcial, la tormenta causó la caída de varios árboles que a su vez tumbaron postes de energía en el sector de Guayabal y en varios barrios de Itagüí.

Según informó EPM, esta situación afectó el suministro eléctrico en el sector La Colina –desde la Avenida Guayabal hasta la carrera 61 con calle 9 Sur– del Distrito de Medellín.