Aguacero que cayó esta tarde dejó sin luz a varios sectores de Medellín e Itagüí

La fuerte tormenta causó caída de postes de energía. EPM trabaja para restablecer el servicio.

  • Así quedó uno de los postes de la zona de Guayabal tras la caída de varios árboles sobre él. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    Así quedó uno de los postes de la zona de Guayabal tras la caída de varios árboles sobre él. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
11 de febrero de 2026
bookmark

El aguacero de esta tarde causó varios estragos en el suroccidente del Valle de Aburrá, según informaron las autoridades.

De acuerdo a la información parcial, la tormenta causó la caída de varios árboles que a su vez tumbaron postes de energía en el sector de Guayabal y en varios barrios de Itagüí.

Entérese: Caos por aguacero: en 44 minutos cayó el equivalente a lluvia de un mes en El Poblado

Según informó EPM, esta situación afectó el suministro eléctrico en el sector La Colina –desde la Avenida Guayabal hasta la carrera 61 con calle 9 Sur– del Distrito de Medellín.

De igual manera se presenta una falla en el municipio de Itagüí, en los barrios y sectores de El Ajizal, El Pedregal, La Posada, Alicante, Los Gómez y El Progreso, que afecta el suministro eléctrico.

Siga leyendo: “Entras a tu casa y ves cómo tu sueño se arruinó”: los tristes relatos de los damnificados por las inundaciones en Córdoba

EPM informó que está trabajando intensamente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, con apoyo del centro de control y sus cuadrillas operativas.

Aparte de esta situación, en el corregimiento de San Antonio de Prado también se presentó una fuerte granizada la cual, hasta ahora, no ha dejado pérdidas ni afectados.

