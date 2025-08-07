Ejército creará un batallón contra drones explosivos para combatir atentados de los grupos armados ilegales

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, anunció la activación del Batallón de Aeronaves No Tripuladas, una unidad especializada que hará frente a nuevas amenazas, como el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales.

El anuncio se realizó en Leticia, Amazonas, en el marco de la conmemoración de los 215 años de fundación de la institución castrense este 7 de agosto.

Cardozo explicó que el uso de tecnologías por parte de estructuras delictivas obliga a las Fuerzas Armadas a reorganizar sus capacidades operativas.

“Proyectamos nuevas unidades frente a amenazas emergentes como los drones explosivos”, afirmó el alto oficial durante un video institucional divulgado en la cuenta oficial del Ejército en la red X.

Además del batallón de drones, el general indicó que también se activará un Batallón Ferroviario, en una estrategia de modernización que incluye reorganizar y fortalecer 11 fuerzas de despliegue rápido.

Estas unidades se enfocarán en combatir fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal y el accionar de estructuras armadas que, según detalló, “se enfrentan entre sí sembrando temor y desestabilización”.

El general señaló que los más de 180.000 integrantes del Ejército se encuentran en zonas críticas del país realizando operaciones como Catatumbo y Perseo, enfocadas en reducir la capacidad operativa de los grupos ilegales, proteger la infraestructura estratégica y brindar seguridad a las comunidades.