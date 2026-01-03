Ella es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y primera combatiente del chavismo

Tras un ataque perpetrado en Venezuela en horas de la madrugada este sábado, 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Donald Trump ha anunciado tener en su poder al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Así lo anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que el dictador y su pareja “han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York”.
Lea también: Maduro ya fue imputado en Estados Unidos: Fue acusado de cinco delitos ante el Distrito Sur de Nueva York
“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, sostuvo la fiscal Bomdi en su cuenta de X.