Ella es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y primera combatiente del chavismo

Tras un ataque perpetrado en Venezuela en horas de la madrugada este sábado, 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Donald Trump ha anunciado tener en su poder al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Así lo anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que el dictador y su pareja “han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York”. Lea también: Maduro ya fue imputado en Estados Unidos: Fue acusado de cinco delitos ante el Distrito Sur de Nueva York “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, sostuvo la fiscal Bomdi en su cuenta de X.

Cilita, cómo es llamada cariñosamente por Nicolás Maduro, es una abogada que ha formado su propio capital político en Venezuela y está vinculada al proyecto bolivariano inclusive antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Nacida en el estado de Cojedes en 1956, creció en el oeste de Caracas y es una abogada especialista en derecho laboral y penal. Su contacto con Chávez se dio en 1992 cuando integró el grupo de abogados que defendió al militar tras el fracasado intento de golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez. Fue en esas visitas a prisión que Flores conoció a su hoy esposo Nicolás Maduro, quien es 10 años menor que ella y con quien no tiene hijos pero comparte su vida. Es graduada en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas y en 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos además de unirse al Movimiento Bolivariano MBR-200, inaugurado por el comandante Chávez. Cuatro años después, en 1997, participó en la creación del Movimiento V República (MVR) y luego de que este desapareciera, en el 2007 ingresó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En el 2000, cuando Chávez era presidente de Venezuela, Cilia fue elegida diputada a la Asamblea Nacional y en el 2005 fue reelegida en ese cargo. Cuando en el 2006 Nicolás Maduro salió de la Asamblea Nacional, Flores fue elegida presidenta de Cámara, siendo la primera mujer en ocupar este cargo, en donde se prolongó hasta el 2011. Al año siguiente, Chávez nombró a Cilia procuradora general de la República y luego de la muerte del militar y presidente de Venezuela en el 2013, el nombramiento de Nicolás Maduro como mandatario de ese país la convirtió en primera dama, o en el lenguaje de la narrativa chavista, la “primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela”. La esposa de Maduro volvió a ser diputada de la Asamblea Nacional en el 2015 y el 30 de agosto de 2017 fue elegida para la Constituyente convocada en ese país.

Cilia Flores junto a Nicolás Maduro en su última toma ilegítima del poder. Foto: AFP