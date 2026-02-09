“La noticia es mucho más interesante”: Petro tras operativo conjunto de Colombia y EE. UU. contra el narcotráfico

Con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, autoridades de Colombia ejecutaron una operación conjunta para neutralizar un narcosubmarino utilizado para el tráfico de drogas en aguas internacionales.

Durante el operativo fueron incautadas y destruidas 10 toneladas de cocaína, avaluadas en 441 millones de dólares, y se logró la captura de cuatro presuntos narcotraficantes, según la información conocida.

La acción hizo parte de los esfuerzos coordinados entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y desarticular las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el envío de estupefacientes.

Este logro se da justamente luego de que se cumpla una semana de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Justamente, el presidente Gustavo Petro se refirió a este operativo y aseguró que ya había dado esta noticia antes de su visita a la Casa Blanca en su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Aunque ya dí esta noticia antes del viaje a ver a Trump, la noticia es mucho más interesante. Esperemos un poco (SIC)”, aseguró el mandatario a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter).