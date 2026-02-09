x

“La noticia es mucho más interesante”: Petro tras operativo conjunto de Colombia y EE. UU. contra el narcotráfico

Desde finales del año pasado, Estados Unidos ha ejecutado una serie de operaciones directas contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Pacífico y el Caribe.

  • Desde el INL destacaron la importancia del trabajo mancomunado entre ambas naciones. Foto: Redes Sociales @StateINL
    Desde el INL destacaron la importancia del trabajo mancomunado entre ambas naciones. Foto: Redes Sociales @StateINL
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, autoridades de Colombia ejecutaron una operación conjunta para neutralizar un narcosubmarino utilizado para el tráfico de drogas en aguas internacionales.

Durante el operativo fueron incautadas y destruidas 10 toneladas de cocaína, avaluadas en 441 millones de dólares, y se logró la captura de cuatro presuntos narcotraficantes, según la información conocida.

La acción hizo parte de los esfuerzos coordinados entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y desarticular las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el envío de estupefacientes.

Este logro se da justamente luego de que se cumpla una semana de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Justamente, el presidente Gustavo Petro se refirió a este operativo y aseguró que ya había dado esta noticia antes de su visita a la Casa Blanca en su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Aunque ya dí esta noticia antes del viaje a ver a Trump, la noticia es mucho más interesante. Esperemos un poco (SIC)”, aseguró el mandatario a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

Llama la atención este mensaje del presidente Gustavo Petro, sobre todo luego de lo que dejó el encuentro entre ambos mandatarios en Washington, el cual fue calificado como “fantástico”. Sin embargo, la lectura desde Estados Unidos no es de total aprobación hacia Colombia.

Así lo dejó claro un senador republicano, quien en una entrevista concedida este fin de semana a El Tiempo aseguró que Estados Unidos continúa vigilando de manera constante el control del narcotráfico en Colombia. Y que actualmente el mandato del presidente Petro se encuentra bajo una especie de “matrícula condicional”.

El trabajo articulado

Desde el INL destacaron la importancia del trabajo mancomunado entre ambas naciones, al señalar que las alianzas sólidas permiten obtener resultados contundentes en la lucha contra el crimen transnacional.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre el lugar exacto de la operación ni sobre la organización criminal a la que pertenecería el cargamento incautado, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Los operativos

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha ejecutado una serie de operaciones directas contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Pacífico y el Caribe. Estas actuaciones han estado enmarcadas como parte de la operación Lanza del Sur.

Sin embargo, en esta incautación y posterior destrucción de los cargamentos de cocaína en este narcosubmarino, a diferencia de los otros operativos —que hasta el momento se presume han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta las autoridades capturaron a los tripulantes, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para su procesamiento judicial.

El último ataque

El ejército de Estados Unidos informó sobre la muerte de dos presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental el pasado 6 de febrero. De esta manera se elevó el número de muertos en la campaña ofensiva de Washington. Ya son al menos 128 personas fallecidas a causa de estos operativos.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. Añadió que “ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido” en la operación.

Lea también: Video | EE. UU. atacó nuevamente a presunta narcolancha en el Pacífico, cerca de Colombia

