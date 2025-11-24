¿Mineducación nombrará un rector encargado en la Universidad Nacional? Esto se sabe

La “horrible noche” no cesa para la Universidad Nacional. Tras el fallo del Consejo de Estado del pasado 20 de noviembre —en el que declaró ilegal la elección de Leopoldo Múnera como rector de esa institución—, este lunes el Gobierno Petro está preparando un as bajo la manga para evitar que José Ismael Peña —cuya elección fue legal, según la misma alta corte— sea posesionado en ese cargo.
Esta línea la marcó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien en declaración a medios de comunicación aseguró que “nosotros tenemos una posición institucional” con la que han “hecho una valoración profunda de la sentencia (...) que aún no está ejecutoriada”.
En ese sentido, señaló que “hasta no estar ejecutoriada y ante la renuncia del rector Leopoldo (Múnera), pues entonces convocaremos al Consejo Superior Universitario (CSU) para que sea materia de discusión”. Y anunció que en la sesión de este lunes su delegado, el viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno, expondría esa posición, que contempla la posibilidad de nombrar un rector encargado.