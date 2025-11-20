Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional

Tras 18 meses de espera, la Universidad Nacional por fin tuvo este 20 de noviembre claridad sobre qué pasará con su Rectoría y quién fue el legítimo y franco ganador del proceso de elección en 2024. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia, declaró la nulidad de la resolución de junio del año pasado que designó a Leopoldo Múnera en ese cargo para el período institucional 2024-2027.
Según informó la alta corte, el proceso de elección del rector de esa entidad culminó el 21 de marzo de ese año con la designación de José Ismael Peña. Por esa razón, concluyó que el Consejo Superior Universitario (CSU) aplicó en forma errónea el Código de Procedimiento Administrativo, la cual permite la corrección de irregularidades, pero solo antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite de designación del cargo.
Sobre esto, esa corporación explicó que el CSU desconoció la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede tumbarse únicamente por decisión judicial.