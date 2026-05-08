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Dron encontrado con explosivos cerca de Catam, en Bogotá, sería de las disidencias y era controlado a través de fibra óptica

Autoridades militares han comparado lo hallado cerca al aerpouerto militar con ataques realizados en Cauca y Meta. El dron estaba diseñado para vulnerar los sistemas de detección de Catam y El Dorado.

  • El dron hallado a 5.4 kilómetros de la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) contaba con un detonador improvisado en una jeringa. Fotos: Cortesía
    El dron hallado a 5.4 kilómetros de la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) contaba con un detonador improvisado en una jeringa. Fotos: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Aún hay preguntas sobre el hallazgo de un dron con explosivos en predios cercanos a la base militar de Catam en Bogotá, que también comparte algunas pistas con el aeropuerto El Dorado. El artefacto sería de las disidencias de las Farc.

Así lo ha revelado la Inteligencia Militar ante medios nacionales, quienes atribuyen este dron cargado con C4 a la estructura Carlos Patiño, que está bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Lea también: Hallaron dron con explosivos entre Bogotá y Mosquera: tenía carga de C4

Al parecer, labores de inteligencia iniciadas meses atrás en el departamento del Cauca fueron las que permitieron rastrear la posible ubicación del dron en Bogotá. Otra de las razones para que autoridades militares atribuyan el artefacto a esta estructura ilegal es que el diseño y su estructura coinciden con drones interceptados recientemente en Popayán y Apiay (Meta).

Adicional a las labores de inteligencia militar, alertas emitidas por la Fiscalía desde Popayán permitieron detectar las coordenadas exactas donde se encontraba el dron, el cual fue hallado en un cambuche improvisado a un costado del río Bogotá, en una zona de transición entre la localidad de Kennedy (Bogotá) y el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

¿Por qué el dron evadió los diferentes filtros de seguridad del aeropuerto militar?

El dron que estaba a solo 5.4 kilómetros de la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y a una distancia similar del Aeropuerto Internacional El Dorado fue diseñado específicamente para superar los sistemas de seguridad del lugar.

El artefacto, según descripción de las autoridades, utilizaba un sistema guiado por fibra óptica, una tecnología que se ha usado en conflictos como el de Rusia y Ucrania. Este mecanismo permite mantener una conexión constante con el operador en tierra.

Además del carrete de fibra óptica, el dispositivo contaba con una estructura de tubos de PVC, una batería externa y una carga de 258 gramos de explosivo tipo C4 conectada a un detonador improvisado en una jeringa. Con esa modalidad, el atacante tiene mando directo sobre la aeronave sin depender de radiofrecuencias, lo que optimiza la tarea criminal y evita la neutralización remota.

Otro detalle brindado por las autoridades es que este dispositivo al no utilizar ondas de radio para su control, el dron es inmune a los bloqueadores de señal (inhibidores electrónicos) y sistemas antidrones tradicionales que usa la Fuerza Pública.

Por el momento, las autoridades quedaron alertadas sobre el uso de artefactos inmunes a los sistemas de defensas tradicionales y las posibles limitaciones que tienen los radares de una de las bases aéreas más importantes del país.

Siga leyendo: Ataque con drones en la base militar de Morales, Cauca, dejó a cinco uniformados heridos

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