Doble licencia por maternidad: histórico fallo de la Corte para familias conformadas por dos mujeres

Un precedente que marca un nuevo hito en la jurisprudencia en Colombia para las parejas lesbianas se estableció en los últimos días. Un fallo de la Corte Constitucional reconoció la doble licencia de maternidad para familias conformadas por dos mujeres, tras largo un desenlace jurídico impulsado por la pareja.

El caso que originó esta decisión tiene como protagonista a Paola, una trabajadora de la salud que, junto a su pareja, decidió formar una familia mediante técnicas de reproducción asistida.

En este proceso, Paola aportó los óvulos y su compañera llevó adelante la gestación. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, quien fue prematuro, la situación se tornó crítica. Mientras la madre gestante quedó incapacitada por complicaciones del parto, Paola se sometió a un proceso hormonal para inducir la lactancia y asumir el cuidado total del recién nacido.

Pese a su rol biológico y activo como madre lactante, la EPS Sanitas le negó la licencia de maternidad, otorgándole de manera automática una licencia de paternidad de apenas dos semanas. La entidad argumentó que, bajo la ley actual, no podían existir dos licencias de maternidad simultáneas.

Este rechazo llevó a Paola a iniciar una batalla jurídica que, tras ser negada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, llegó a la máxima instancia constitucional para corregir una vulneración sistemática de derechos.