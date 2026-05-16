Paloma Valencia, la persistencia y el trabajo de querer ser la primera mujer Presidente

E l viernes 20 de febrero pasado Paloma Valencia tenía una entrevista con EL COLOMBIANO y Teleantioquia a las siete y veinte de la mañana, llegó veinte minutos antes al edificio: vestía de violeta y llevaba un maquillaje suave, y aunque era evidente que cargaba el cansancio de una semana de correría por el país —había estado por la costa Caribe—, tenía un semblante dispuesto para la conversación.

Esa mañana se había levantado antes de las cinco para organizar a su hija, la pequeña Amapola de nueve años, para ir al colegio. En el encuentro, la primera pregunta fue cómo hacía para sobrellevar su rol de madre en tiempos electorales: “Uno de los retos más grandes que he enfrentado en la política, como mamá, es lograr compatibilizar los tiempos de la política, que son eternos, con los tiempos de mi hija, que tiene nueve, y desde chiquita exige que uno esté con ella”.

Un asesor de la campaña diría meses después: “La única petición que nos ha hecho Paloma es que por los menos seis días a la semana pueda dormir en su casa para levantar a despachar a Amapola para el colegio”.

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La niña ha acompañado a su madre al Congreso infinidad de veces, y sabe de política, reconoce a algunos de los líderes más importantes del país; quizá lleva una infancia parecida a la de Paloma, quien también siendo una niña acompañaba a su padre, el líder conservador Ignacio Valencia López —abogado, conservador, representante a la Cámara, Senador, Embajador, hijo a su vez de Guillermo León Valencia Muñoz, presidente de la república entre 1962 y 1966— a las reuniones del partido Conservador.

Hablamos por teléfono la segunda semana de mayo, le pregunto cómo empezó su día: “Me levanté a las cinco de la mañana. Organicé a Amapola para que se vaya para el colegio. Después de eso, me organicé. Salí para el aeropuerto. En el carro hice dos entrevistas con emisoras comunitarias de la Costa Caribe y después hice una entrevista con The Economist. En este instante estoy en un avión para irme a Paipa”.

Hablamos rápido, mientras su equipo revolotea, susurrando detrás de la bocina. Le pregunto entonces por su infancia y la simetría con la de Amapola.

“Mi papá era Senador por el departamento del Cauca, así que los domingos recibía gente en la casa y eso era una fila de personas que había que atender hasta las dos de la tarde. Siempre íbamos mucho al directorio conservador y a mí me gustaba poner sellos; lo acompañaba al Congreso, íbamos a pueblos, a mí me daban una maletica con papeletas para repartir, yo las empacaba, las organizaba”, dice un poco riéndose.

Aunque criada entre las personalidades más importantes de la vida capitalina, Paloma Valencia estuvo entre dos ciudades en sus primeros veinte años: hasta los cinco años vivió en Popayán, estudió la primaria en Bogotá, el colegio en Popayán y la universidad la hizo en Bogotá, donde ha perdurado hasta el día de hoy.

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No es un secreto para nadie pensar que Paloma Valencia parece signada para estar en el máximo poder del país, aunque a ella no le gusta del todo esa idea. Una mirada rápida sobre sus ancestros es esta: abuelo presidente de la República —antes mencionado, Guillermo León Valencia Muñoz—, tía abuela promotora del voto femenino y seguidora ferviente del general Rojás Pinilla —Josefina Valencia Muñoz—, abuelo fundador de la Universidad de los Andes y senador por AD-M-19 —Mario Laserna Pinzón—.

—¿Paloma, usted cree que en su destino está la Presidencia? —Yo no creo que haya nada destinado para uno. Creo que uno consigue las cosas trabajando. Y cuando no las consigue, fue porque le faltó trabajar. —Es decir que usted cree en la determinación y el esfuerzo... —Creo en la voluntad invencible del ser humano.

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Paloma Valencia nació en Popayán en 1976. Creció bajo el peso de los apellidos. Estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de los Andes. Se especializó en Economía e hizo una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

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Fue candidata a la Cámara de Representantes en 2006 por el partido Alas Colombia, pero no llegó; de esa época es la fotografía donde se le ve sonriendo, con un aire despreocupado, en plena Plaza de Bolívar de Bogotá.

Enseñó Lógica y retórica en la Universidad de los Andes, escribió el libro Otras culpas, hizo columnas en diarios nacionales como El Espectador y fue analista en radio.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez la sumó a su lista al Senado en 2014, ergo, fue opositora al gobierno de Juan Manuel Santos: al acuerdo con las Farc, al plebiscito, a los gastos pletóricos de publicidad desde la Casa de Nariño; propuso una sola alta corte, salas exclusivas para militares en la JEP y que los delitos sexuales contra menores no fueran indultables.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro, Paloma ha sido la cara de la oposición —lo fue junto a Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado— ha liderado proyectos como la ley de incentivos al sector cafetero que autorizó el programa “Quiero a los cafeteros” e incentivó el consumo interno mediante compras públicas y el PAE; impulsó la Escalera de la Formalidad 2.0 para reducir trámites a pequeños negocios; promovió la ampliación del subsidio de gas para beneficiar a 814.070 hogares de estratos 1 y 2 para sustituir el uso de leña; propuso una ley estatutaria enfocada en un sistema mixto con libertad de elección y la modernización del sistema de trasplantes de órganos, planteando el uso de inteligencia artificial para optimizar la asignación de componentes anatómicos.

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Además, Paloma demandó la creación del ministerio de la Igualdad y la reforma pensional; impugnó decretos económicos de la emergencia en La Guajira, lo que ayudó a detener el desastre de corrupción de la UNGRD. Paloma Va lencia ha sido una de las caras más temidas por el Gobierno Petro, aunque varias figuras del Pacto Histórico aseguran que es una de las congresistas con las que mejor se puede hablar, con quien se pueden concretar proyectos.

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Es la primera semana de mayo y visito al exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra en su casa de Bogotá. Habla en su biblioteca, cuando la luz capitalina ya cae. Está acompañado por un perro de pelo dorado.

Se trata de uno de los hombres que mejor conoce la legislación ambiental del país y que siempre ha acompañado a Sergio Fajardo en sus aspiraciones presidenciales, pero esta vez decidió abandonar cuando el exalcalde de Medellín no participó en La Gran Consulta por Colombia, integrada por Valencia, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.

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Rodríguez Becerra es el padre de Tomás Rodríguez Barraquer, economista y académico, esposo de Paloma Valencia.

—¿Cómo conoció a Paloma?

—Hace mucho tiempo, cuando ella trabajaba en la Procuraduría Ambiental, donde estuvo durante dos años. Creo que ese fue su primer cargo profesional; ella estaba haciendo una labor muy interesante sobre el Parque Nacional Natural Los Katíos y yo la busqué para intercambiar unos conceptos con ella. Posteriormente tuve contacto con ella a través de Mario Laserna, su abuelo, que fue un gran amigo mío, el fundador de la Universidad de los Andes.

—¿Y ella cómo se conoció con su hijo Tomás?

—Creo que en los Andes.

Durante un tiempo estuvieron de novios, pero rompieron en una época en la que Tomás estaba haciendo un doctorado en Stanford. Tomás es un hombre muy preparado: hizo su pregrado de economía en el London School of Economics.

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Hizo después un máster en Matemáticas en Oxford, después un doctorado en Stanford en Economía, con énfasis en teoría de juegos, y posteriormente estuvo en la Universidad de la Unión Europea, en Florencia, haciendo un postdoctorado, y posteriormente hizo un postdoctorado también en la Universidad Judía de Jerusalén, en el Centro de Estudios de la Racionalidad, dirigido por un Premio Nobel de Economía.

También fue profesor en la Universidad de Barcelona y cuando estaba en esas fue que volvieron a arreglar la relación. O sea, pasaron muchos años y su regreso a Colombia se explica por Paloma. Ya después se casaron y tuvieron a Amapola, que es una hija muy querida, una nieta muy querida.

Paloma, dice Rodríguez Becerra, es una mujer de familia, que procura verse con sus más cercanos los fines de semana; le gusta cocinar pastas y paella. Con su suegro conversa sobre temas ambientales, por ejemplo, la deforestación en la Amazonía, lucha con la que ha cargado el gobierno Petro y donde ha tenido resultados, no los prometidos, pero sí grandes.

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El exministro dice que suelen hablar de política, pero no es un tema divisorio, aunque puedan tener algunas diferencias. Además, sobre lo dicho por Paloma, de que Tomás es “un mamerto”, se ríe:

—No, Tomás es un académico y le ha ayudado mucho en la campaña, está metido con los números, viendo las encuestas. Él ahora está dedicado a Paloma. No más ayer lo invité a cenar aquí en la casa, pero no quiso, se fue a estar con mi nieta, porque tienen la costumbre de siempre leer juntos en las noches.

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Hablan algunos asesores que trabajan o han trabajado con la candidata del Centro Democrático. “Es una persona que ha madurado muchísimo, como todos. Hace quince años era mucho más explosiva, peleadora.

Hoy en día es una persona sopesada, con una inteligencia emocional grande”.

“Cuando el equipo de campaña propone salir a responder a ataques o casar peleas con alguno de los otros candidatos, y mandan propuestas agresivas, fuertes, ella dice que no, que le bajemos. Ella está metida en todos los detalles de la campaña, de lo que se dice en redes sociales y en comunicados. Está totalmente pendiente. Todo lo que sale desde el equipo de comunicaciones, tiene su aprobación”.

“Para ella es muy importan te Uribe, lo considera como su alto consejero, su mentor, es a la primera persona que le pide consejo”.

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“Ella ha recibido con mucha tristeza los embates de Abelardo, esos videos que está haciendo desde la campaña de Abelardo son unos videos espantosos, asquerosos... ella le ha pedido consejo a Uribe sobre qué hacer con esto, y se puede constatar que Paloma se demoró mucho en responderle a Abelardo, porque no queríamos entrar en una pelea en la que no deberíamos estar. Abelardo nunca ha sido amigo de Paloma, si mucho se habrán visto en eventos sociales; el problema acá es que Abelardo sí era amigo del presidente Uribe”.

“Que María Fernanda, Paloma Holguín y ahora Vicky Dávila le hayan dado la espalda le ha dado mucha desilusión, dice que le duele que las mujeres con las que compitió la hayan abandonado... y en la gran Consulta que Vicky nos dio la espalda y la puñalada”.

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En sus primeros años en el Congreso fue vista muchas veces como una mujer colérica, y aunque eso era en gran parte cierto, también parecía una caricatura de redes sociales; ha dado declaraciones polémicas, como cuando dijo que el departamento del Cauca había que separarlo en dos: uno donde vivieran los indígenas y otro donde estuvieran el resto de caucanos, a esa idea se le vio como una especie de apartheid, pero ella siempre ha dicho que fue malentendida; en plena sesión del Congreso, cuando Jorge Enrique Robledo evaluaba el papel de Néstor Humberto Martínez como fiscal en el caso Odebrecht —había sucedido la muerte del controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano—, Valencia presentó los videos donde se ve a Gustavo Petro recibiendo dinero en bolsas por parte del arquitecto Simón Vélez, esto fue visto como una manera de callar las denuncias en contra de Martínez.

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Paloma Valencia ha llegado a Paipa y me vuelve a llamar para terminar la entrevista.

—Usted tiene un cuadro donde se ve a Uribe como el Sagrado Corazón...

—Me lo regaló una amiga, se quería burlar de mí, de los uribistas y de los políticos, porque dice que vemos a los líderes como santos; ese cuadro hace parte de una serie, también hay de Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán y otros políticos importantes. Y bueno, yo lo tenía por ahí y salió en una filmación, me la montaron mucho, el que más me regaño fue el presidente Uribe que me dijo: “Hombre, Paloma, hay que tener mucho cuidado con ese irrespeto con las figuras sagradas”.

—¿Para usted qué significa Uribe?

—Yo lo quiero mucho porque él ha sido como el puente para llegar a muchas cosas. La gente dice que yo le sigo todas las ideas a Uribe, pero no es así. Él se ha echado muchas ideas mías al hombro. Yo he construido muchas de las cosas que ha defendido el Centro Democrático. Yo llegué a la política de la mano de él, es que Uribe me ha abierto muchas puertas y yo sí le consulto muchas cosas. Cada que tengo una buena idea, él le pone alas. La gente tiene una idea muy rara de mi relación con el presidente, creen que él me llama por la mañana a darme instrucciones de qué tengo que hacer, pero muchas veces es al contrario, yo llamo a proponerle ideas, como la resistencia civil para oponernos al acuerdo de La Habana. Yo a él lo quiero y le agradezco.

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Paloma quedó embarazada siendo senadora, nunca faltó a su trabajo. A la revista Bocas le recordó ese momento: “Mi hija fue muy buscada. Mi marido tenía problemas de fertilidad, así que era un bebé que tocaba buscar activamente. Pero no nos habíamos casado todavía. Recuerdo que cuando quedé embarazada, pensé: me toca contarle al presidente Uribe. Estábamos entrando a una reunión de bancada y le dije: ‘Presidente, le tengo una noticia: estoy embarazada’. Él me miró aterrado. Claro, no lo vio venir.

Entonces le dije: ‘Pero no se preocupe, que yo me caso’. Todo el mundo se murió de la risa”.

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A Paloma no le gusta el destino, dice no creer que el mérito venga por sangre. Antes de salir de la casa de su suegro, le pregunté si creía que ella sería la próxima presidente de Colombia y respondió: “Si no es ahora, será en los próximos doce años”.

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