La pola venezolana que se tomó Uribe en Maicao y otros secretos en De Buena Fuente

Hace unos días, en plena correría de campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia en Maicao, La Guajira, se le vio al expresidente Álvaro Uribe tomando una cerveza Polar venezolana, muy querida entre los indígenas Wayuú. En esa zona, le llaman “pata negra” a esa cerveza que bien fría es muy apetecida por estos días en los que el calor aumenta en el país.

La empresa Polar fue amenazada en los tiempo de Hugo Chávez en Venezuela con ser expropiada y tuvo que instalarse en Colombia. Los asistentes al evento de Paloma Valencia, según fuentes presentes, destacaron que Uribe tomara esa cerveza como un guiño al pueblo venezolano y a las poblaciones indígenas de ese departamento.

“Uribe es todoterreno y cayó muy bien su visita”, le contó un asistente al mencionado evento a este diario.

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La estrategia de ser “la única que le gana a Cepeda”

A menos de 15 días para las elecciones presidenciales, la campaña de Paloma Valencia cambió la estrategia para unificar el mensaje en piezas publicitarias, vallas, avisos y comerciales de que ella es “la única que le gana a Cepeda”, en referencia a una eventual segunda vuelta entre la candidata del Centro Democrático y el candidato del petrismo, el senador Iván Cepeda. La mayoría de políticos que participaron en la Gran Consulta en marzo y que están de gira por el país repiten ese mensaje para intentar atajar a Abelardo de la Espriella quien según las encuestas serias pasaría a segunda vuelta, pero no le alcanzaría para ganarle a Cepeda. El exministro David Luna, en la campaña de Paloma, ha hecho videos de pedagogía electoral en el que muestra que 8 de cada 10 votantes de De la Espriella en primera votarían por Cepeda en segunda; al revés, serían seis.