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La pola venezolana que se tomó Uribe en Maicao y otros secretos en De Buena Fuente

También le contamos la estrategia de la candidata Paloma Valencia de cara al cierre de las elecciones del 31 de mayo.

  • El expresidente Álvaro Uribe durante un evento de campaña en Maicao, La Guajira. FOTO SUMINISTRADA
    El expresidente Álvaro Uribe durante un evento de campaña en Maicao, La Guajira. FOTO SUMINISTRADA
  • La pola venezolana que se tomó Uribe en Maicao y otros secretos en De Buena Fuente
  • La pola venezolana que se tomó Uribe en Maicao y otros secretos en De Buena Fuente
El Colombiano
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hace 1 hora
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Hace unos días, en plena correría de campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia en Maicao, La Guajira, se le vio al expresidente Álvaro Uribe tomando una cerveza Polar venezolana, muy querida entre los indígenas Wayuú. En esa zona, le llaman “pata negra” a esa cerveza que bien fría es muy apetecida por estos días en los que el calor aumenta en el país.

La empresa Polar fue amenazada en los tiempo de Hugo Chávez en Venezuela con ser expropiada y tuvo que instalarse en Colombia. Los asistentes al evento de Paloma Valencia, según fuentes presentes, destacaron que Uribe tomara esa cerveza como un guiño al pueblo venezolano y a las poblaciones indígenas de ese departamento.

“Uribe es todoterreno y cayó muy bien su visita”, le contó un asistente al mencionado evento a este diario.

Le puede interesar: Quintero nombra a su “combo” de cuestionados en la SuperSalud y otros secretos en De Buena Fuente.

La estrategia de ser “la única que le gana a Cepeda”

A menos de 15 días para las elecciones presidenciales, la campaña de Paloma Valencia cambió la estrategia para unificar el mensaje en piezas publicitarias, vallas, avisos y comerciales de que ella es “la única que le gana a Cepeda”, en referencia a una eventual segunda vuelta entre la candidata del Centro Democrático y el candidato del petrismo, el senador Iván Cepeda. La mayoría de políticos que participaron en la Gran Consulta en marzo y que están de gira por el país repiten ese mensaje para intentar atajar a Abelardo de la Espriella quien según las encuestas serias pasaría a segunda vuelta, pero no le alcanzaría para ganarle a Cepeda. El exministro David Luna, en la campaña de Paloma, ha hecho videos de pedagogía electoral en el que muestra que 8 de cada 10 votantes de De la Espriella en primera votarían por Cepeda en segunda; al revés, serían seis.

CNE sancionará campaña de Matamoros

El candidato presidencial Gustavo Matamoros sería sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque llegaron quejas de falta de pago a trabajadores de esa campaña. Matamoros aspiraba a pagarles con el dinero del anticipo de la reposición de votos, pero ese dinero está embolatado. Según fuentes que eran colaboradores del general retirado están agotados de insistir que les paguen. Esa campaña no se ha pronunciado oficialmente.

Puerto Berrío, dividido por unos gatos

La muerte de varios perros durante una jornada de esterilización que se realizó en Puerto Berrío, Antioquia, tiene dividido al pueblo. Por un lado, el alcalde Róbinson Baena, aseguró que fueron siete los gatos muertos por esta jornada. Sin embargo, concejales de oposición, como Yarleison Andres Palacios, aseguraron que solo fueron dos. Incluso, el Politécnico del Nordeste, que acompañó la jornada, aseguró que este hecho se usó con fines políticos.

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