Abelardo De la Espriella, el litigante que quiere ser presidente

La vida de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nacido hace 47 años en Bogotá pero criado en Montería, está atravesada por una ambición que él mismo ha narrado: la de hacer dinero.
“Me la pasaba todo el día viendo la manera de hacer plata”, dijo en su biografía oficial escrita por Ángel Becassino (Abelardo de la Espriella - La pasión del defensor). “En esa época, tenía diez, once años, a mí me quedaban libres, semanales, más de cien mil pesos. Y con eso, hace veinte años, yo era el dueño del barrio”, decía como producto del manejo de dos kioscos de comida rápida y licor en un lote desocupado del barrio La Castellana de Montería, cuando era apenas un niño de 11 años.
El periodista de investigación Gerardo Reyes, en su libro sobre Alex Saab —cliente del abogado De la Espriella y señalado testaferro de Nicolás Maduro—, llama la atención sobre las proporciones de ese relato de infancia: si los ingresos que describe corresponden a 1988, equivaldrían hoy a casi cuatro millones de pesos mensuales para un niño de once años.
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Ahora que Abelardo quiere ser presidente de Colombia, y aparece en segundo lugar en las encuestas detrás de Iván Cepeda, el debate sobre su trayectoria como litigante ha tomado un lugar central en la campaña.
Esta semana, la periodista de Noticias Caracol Malú Fernández le preguntó sobre una frase suya de 2015 —“Si usted dice que la ética no tiene nada que ver con el derecho, entonces, ¿se puede gobernar sin ética?”— y el candidato le respondió con dureza. “Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida”; “tú no entiendes la diferencia porque no tienes formación en derecho”, le increpó De la Espriella.
La frase alude a una distinción filosófica real entre el derecho y la ética, un debate que tiene siglos de historia y sobre el cual, en un contexto académico y jurídico, De la Espriella tiene razón. Pero la pregunta concreta de “¿se puede gobernar sin ética?” tal vez merecía una respuesta más pedagógica y menos agresiva de quien aspira a ser Presidente de la República.