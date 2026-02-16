Legalizaron capturas de un fiscal y dos policías implicados en supuesta extorsión de $300 millones en Santa Marta

A un fiscal adscrito a la Dirección Antinarcóticos de la Fiscalía y dos policías de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Santa Marta les legalizaron las capturas por su presunta participación en una millonaria extorsión.

En la audiencia de control de garantías, realizada este viernes 13 de febrero, el ente acusador expuso que los tres funcionarios son sospechosos de orquestar la detención ilegal de una tractomula que transportaba repuestos para vehículos, con el fin de cobrarle dinero a su dueño por devolverle la mercancía.

Los servidores públicos implicados son Leopoldo Eduardo Montes Ávila, fiscal antinarcóticos adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías en Santa Marta; y los subintendentes Javier Tapias Madera y Wladimir Sanjuán Márquez.

La investigación comenzó el pasado 25 de enero, cuando un comerciante denunció que los policías le decomisaron la tractomula con el falso pretexto de revisar si llevaba drogas, y que luego le exigieron $300 millones de pesos para devolverle la mercancía.