Argentina, al borde de la huelga general por reforma laboral que precariza el empleo

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha puesto en marcha la que puede convertirse en la mayor transformación de la relación entre empresa y trabajador en la historia reciente de ese país sudamericano.
La reforma laboral, ya aprobada por el Senado y pendiente de debate en la Cámara de Diputados entre el 26 y el 28 de febrero, abrió un escenario de confrontación social que podría desembocar en una huelga general de 24 horas.
Las principales centrales sindicales denuncian que el proyecto implica un recorte de derechos y una precarización del empleo. La Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más influyente del país, rechaza la narrativa oficial de modernización y sostiene que “no es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores”.
Su dirigencia advierte que “están dadas las condiciones” para una huelga nacional, aunque enfrenta tensiones internas entre sectores dialoguistas y bases que exigen mayor contundencia.
