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“Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides

Faltan 18 días para las elecciones y las denuncias sobre presiones de grupos armados son cada vez más frecuentes. Esta vez, un audio de un miembro de las disidencias de Calarcá puso sobre la mesa cobros indebidos y planes criminales para fortalecerse en caso de que el candidato del Pacto Histórico gane la contienda.

  • Alias Rogelio Benavides es parte de las disidencias de Calarcá. FOTO: COLPRENSA.
    Alias Rogelio Benavides es parte de las disidencias de Calarcá. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Mientras la Defensoría alerta por desinformación, las autoridades, figuras políticas y ciudadanía alerta por presiones de grupos armados. Así, a poco más de dos semanas de elecciones presidenciales, decenas de municipios están en alerta roja en términos de seguridad. Una reciente denuncia, sin embargo, eleva la gravedad de la situación, pues se conoció un audio en el que alias Rogelio Benavides, disidente de las Farc, asegura que espera que gane Iván Cepeda para “apretar otros 4 años”.

En concreto, el criminal (que hace parte del grupo comandado por Calarcá) aseguró: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”.

El audio fue revelado por Noticias RCN. En él no solo se escucha al disidente hablando del candidato del Pacto Histórico, sino que se escucha como, a sangre fría, el cabecilla presiona a su grupo para cobrar la carnetización, una modalidad de extorsión que consiste en cobrarle a los campesinos entre $100.000 y $250.000 por un carnet que “certifica” que son dueños de sus terrenos.

Amplíe información: “Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial

Cabe recalcar que alias Rogelio Benavides actúa en El Guaviare y regiones cercanas. “El que no tenga el carnet, o paga o se va del territorio. ¿Usted qué prefiere, perder su tierra o pagar? uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, dijo en las grabaciones.

Aunque hasta ahí la denuncia, ya es grave, ahondando en la misma se pone peor, pues Benavides es el jefe de alias Caicedo, presunto asesino de los 4 militares en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare, donde estaba la tropa de la Fuerza de Despliegue Rápido N°1.

“Fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona”, informó el Ejército en un comunicado. Los muertos fueron los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago.

El informe de inteligencia revelado por el medio citado asegura que los delincuentes: “Estarían impartiendo instrucciones desde el sector conocido como Puerto Cachicamo, donde estarían adelantando actividades de control sobre los movimientos y medios empleados por los diferentes corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades ilícitas”.

Los hechos ya tienen reacciones en el mundo político. Daniel Briceño y Andrés Forero, congresistas electos del Centro Democrático, compartieron la denuncia en sus redes sociales. Forero aseguró: “No hay garantías para las elecciones”.

Sus voces de unen a las de las candidatas Paloma Valencia y Claudia López, quienes en semanas recientes ya habían advertido sobre las amenazas a la seguridad en varios municipios de Colombia.

Por medio de sus redes sociales, López aseguró que conocía las presiones que estarían ejerciendo varios grupos armados por, presuntamente, votar por cierto candidato presidencial. No señaló a ninguno en específico.

“Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, sostuvo. Aquella postura fue la misma que tuvo durante el debate presidencial de EL COLOMBIANO, en donde aseguró: “están presionando en los territorios para votar por Cepeda”.

En esa misma línea, Valencia denunció, en medio de un debate presidencial, que le llegaron denuncias ciudadanas del Valle del Cauca en las que varios aseguraron que les dijeron: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”.

Sumado a eso, hace una semana, el diputado del Centro Democrático del Valle del Cauca, Rafael Rodríguez, aseguró que grupos armados les están prohibiendo hacer campaña por la candidata del partido: Paloma Valencia.

Rodríguez explicó en un video que las situaciones más delicadas se estarían presentando en municipios como Dagua y Jamundí, donde, según denunció, existirían más casos de constreñimiento electoral que estarían afectando el desarrollo normal de las actividades políticas de cara a los comicios del próximo 31 de mayo.

En cuanto a Calarcá, el jefe mayor de la organización, la Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputarlo este martes ante un juez de control de garantías de Villavicencio, Meta. Sin embargo, la diligencia no pudo realizarse debido a la inasistencia tanto “Calarcá” como de su abogado defensor.

Ante esto, la juez decidió reprogramar para el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.

Ese día, si no hay nuevos aplazamientos, fiscales del Grupo de Tareas Especiales le imputarán delitos de alto impacto como concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, entre otros cargos relacionados con acciones armadas atribuidas a la estructura ilegal que dirige.

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