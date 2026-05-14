SIC pone la lupa sobre Tesla: le ordena ajustar información sobre entregas y condiciones de venta en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio impartió una orden administrativa de carácter particular a Tesla Motors Colombia S.A.S., filial de Tesla, con el fin de prevenir posibles afectaciones a los consumidores en la comercialización de vehículos eléctricos a través de comercio electrónico.
La decisión se adoptó tras una averiguación preliminar de oficio relacionada con las actividades de la empresa en Colombia desde su llegada en noviembre de 2025, especialmente por la oferta y venta de vehículos mediante su página web oficial https://www.tesla.com/es_co.
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