Gobierno Petro nombró a Diego Salcedo en Presidencia de la Fiduprevisora: ¿quién es?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Diego Andrés Salcedo Monsalve como nuevo presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A. (conocida como Fiduprevisora). Esta es la entidad encargada de gestionar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable de financiar el sistema de salud y las prestaciones de los docentes de Colombia. Salcedo Monsalve llega al cargo tras la salida de Vanessa Gallego Peláez, quien dejó la presidencia de la entidad en abril pasado, en medio de las movilizaciones nacionales del magisterio. Mientras se definía el reemplazo definitivo, el Ejecutivo había delegado temporalmente la dirección de Fiduprevisora en Rosa Dory Chaparro Espinosa, quien es la actual jefa jurídica del Ministerio de Hacienda. Le puede interesar: Ospina vs. Quintero: ¿quién puede pedirles renuncia a los interventores de las EPS? El nuevo directivo es abogado y cuenta con una maestría en Derecho, además de una especialización en Regulación y Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Su trayectoria profesional supera los 15 años en el sector público y en el privado relacionados con asuntos jurídicos y administrativos.

Sus primeros años laborales estuvieron vinculados a la Rama Judicial, donde trabajó entre 2008 y 2013 en funciones de apoyo judicial y sustanciación de procesos. Posteriormente, se vinculó al Ministerio de Hacienda como contratista de la Subdirección Jurídica, cargo que desempeñó durante varios periodos entre 2013 y 2017. Más adelante, Salcedo integró el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), especialmente en el Viceministerio de Conectividad, donde permaneció por más de cinco años entre 2020 y 2024. Antes de asumir la presidencia de Fiduprevisora, ejerció como asesor externo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre abril y diciembre de 2025.

Según los registros de su hoja de vida, el funcionario acumula cerca de cinco años de experiencia como servidor público. También ha desarrollado labores independientes durante más de siete años y tuvo un paso por el sector privado de más de un año. La llegada de Salcedo se da en un contexto complejo para Fiduprevisora debido a que desde mayo de 2024 —tras los cambios implementados por los ministerios de Educación, de Salud y de Hacienda— la entidad asumió la operación de un nuevo esquema de salud para el magisterio, modelo que eliminó a los operadores regionales y concentró en la fiduciaria la contratación de miles de prestadores de servicios médicos en todo el país. La implementación de ese sistema ha generado dificultades en varias regiones del país. En departamentos como Antioquia, algunos prestadores han restringido consultas y procedimientos debido a desacuerdos relacionados con pagos pendientes y condiciones contractuales establecidas por esa entidad.