“El discurso de Petro contra Trump va a tener muchas consecuencias”: León Valencia

El presidente Gustavo Petro aprovechó su última intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas para lanzar duras críticas contra Donald Trump, Israel y la política de Estados Unidos en el Caribe. Sus palabras provocaron la salida de la delegación estadounidense del auditorio y generaron reacciones inmediatas dentro y fuera del país.
En contexto: Petro se radicalizó en su último discurso ante la ONU: acusó a Trump de asesino, repitió “libertad o muerte” y pidió a ejércitos alzarse contra Israel
El mandatario colombiano, que termina su gobierno en agosto de 2026, inició su discurso con acusaciones directas contra Trump, a quien señaló de ordenar ataques con misiles en el Caribe que dejaron víctimas civiles. También exigió que se abriera un proceso penal contra el presidente estadounidense, al tiempo que calificó a Benjamín Netanyahu de “genocida” y pidió a la ONU medidas más duras frente a la guerra en Gaza. La intervención se extendió por 41 minutos y estuvo marcada por las constantes referencias a la descertificación parcial que Estados Unidos le impuso recientemente en la lucha contra el narcotráfico.