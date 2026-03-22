Director de Noticias Caracol responde a denuncias de acoso sexual contra dos presentadores: “Tomaremos las decisiones necesarias”

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se pronunció este domingo sobre las denuncias de presunto acoso sexual al interior del canal y aseguró que la empresa actuará con firmeza frente a los hechos.
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Durante una intervención en Blu Radio, Vargas calificó la situación como un “hecho doloroso” y “triste”, pero subrayó que se tomarán medidas contundentes. “Tomaremos las decisiones que haya que tomar”, afirmó, al reiterar el compromiso del medio con la transparencia, el rigor y la dignidad.
El pronunciamiento se da luego de que Caracol Televisión hiciera públicas denuncias presentadas por trabajadoras de la compañía contra dos periodistas y presentadores del canal. Según explicó Vargas, ya se activaron los protocolos internos laborales y legales para atender el caso.