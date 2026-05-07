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hace 43 minutos
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Hombre que decía ser “el diablo” destruyó varias imágenes

hace 43 minutos

El hombre destruyó casi la totalidad de las imágenes religiosas del templo, fue capturado por las autoridades y, según el sacerdote del lugar, el hecho estaría relacionado con problemas de salud mental....

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