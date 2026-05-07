16 años después de “Waka Waka”, Shakira volverá a hacer la canción oficial del Mundial

Desde el emblemático Estadio Maracaná, la cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales “Dai Dai”, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lanzamiento está previsto para el próximo 14 de mayo y ya comienza a generar gran expectativa a nivel mundial. El anuncio, acompañado del mensaje “¡Estamos listos!”, ha encendido las redes sociales, donde fanáticos del fútbol y la música celebran el regreso de la artista a un proyecto vinculado al torneo más importante del mundo. La publicación también incluye la participación del artista Burna Boy, lo que anticipa una colaboración de alcance global para la próxima cita mundialista. Este es el avance que publicó la artista:

La cantante colombiana ya había sacudido las redes sociales con un movimiento en su cuenta oficial de Instagram donde desató teorías sobre la participación en la canción oficial de la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Puede leer: Fifa elogia a Shakira como ícono mundialista: ¿Cantará en la Copa del Mundo 2026? La señal que encendió las especulaciones ocurrió la noche del 6 de mayo, cuando la artista cambió su foto de perfil por una imagen del videoclip de “Waka Waka (This Time for Africa)”, himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010; este detalle no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores.

El cambio de foto de perfil de la artista coincidió con el aniversario número 16 del lanzamiento de la canción, celebrado este 7 de mayo, lo que despertó aún más la curiosidad entre los internautas. La sincronía entre ambas fechas generó múltiples interpretaciones en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que podría tratarse de algo más que una “simple coincidencia”. Para algunos, este detalle alimentaba la idea de que la cantante estaría preparando una participación en la Copa Mundial 2026.

Las sospechas crecieron más cuando desde la cuenta oficial de la FIFA se calificara recientemente a Shakira como un “Ícono de la FIFA World Cup”, tras su multitudinario espectáculo en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro. El reconocimiento fue interpretado por los fanáticos como una posible señal de una nueva colaboración entre la cantante y el organismo.

Y es que la barranquillera tiene una relación histórica con los mundiales. En Alemania 2006 interpretó “Hips Don’t Lie” durante la clausura del torneo; en Sudáfrica 2010 lanzó el inolvidable “Waka Waka”, considerado uno de los himnos mundialistas más exitosos de todos los tiempos y poseedor de un récord Guinness por su impacto, con más de 4.500 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify; y en Brasil 2014 presentó “La La La” junto a Carlinhos Brown. Lea también: “¡Hizo historia!”: Bajo la luna llena, Shakira deleitó a 2 millones de personas en la playa de Río Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. “Los mundiales sin Shakira no son lo mismo” se convirtió en una de las frases más repetidas por los usuarios, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes pidiendo el regreso de la cantante a la Copa Mundial.

Entre los comentarios más compartidos destacan frases como, “Sabes que ya va a ser el mundial cuando escuchas Waka Waka en todos lados”, “We need Shakira at World Cup 2026” y “Ahorita no andamos perdonando nada... Queremos a Shak sí o sí”.

Incluso, en redes comenzaron a circular videos creados con inteligencia artificial que imaginan una colaboración entre Shakira y Bad Bunny para el próximo himno mundialista, aumentando todavía más la ilusión entre los aficionados. Tras la confirmación, la expectativa se centra ahora en los detalles de su participación en la Copa Mundial 2026. Mientras tanto, Shakira continúa con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, en paralelo a lo que promete ser uno de los anuncios musicales más comentados del evento deportivo más importante del mundo. Siga leyendo: “Tuve que reinventarme”: Shakira reflexiona sobre soledad y resiliencia antes de su histórico concierto en Copacabana Bloque de preguntas y respuestas