Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

16 años después de “Waka Waka”, Shakira volverá a hacer la canción oficial del Mundial

Los rumores eran ciertos, Shakira confirmó su participación en la Copa Mundial 2026, tras un cambio en su foto de perfil y recientes publicaciones de la FIFA en las que la elogian como un ícono mundialista.

  • Lanzamiento oficial: 14 de mayo, fecha en la que se estrenará “Dai Dai”, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: cortesía
    Lanzamiento oficial: 14 de mayo, fecha en la que se estrenará “Dai Dai”, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: cortesía
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
bookmark

Desde el emblemático Estadio Maracaná, la cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales “Dai Dai”, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lanzamiento está previsto para el próximo 14 de mayo y ya comienza a generar gran expectativa a nivel mundial.

El anuncio, acompañado del mensaje “¡Estamos listos!”, ha encendido las redes sociales, donde fanáticos del fútbol y la música celebran el regreso de la artista a un proyecto vinculado al torneo más importante del mundo.

La publicación también incluye la participación del artista Burna Boy, lo que anticipa una colaboración de alcance global para la próxima cita mundialista. Este es el avance que publicó la artista:

La cantante colombiana ya había sacudido las redes sociales con un movimiento en su cuenta oficial de Instagram donde desató teorías sobre la participación en la canción oficial de la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Puede leer: Fifa elogia a Shakira como ícono mundialista: ¿Cantará en la Copa del Mundo 2026?

La señal que encendió las especulaciones ocurrió la noche del 6 de mayo, cuando la artista cambió su foto de perfil por una imagen del videoclip de “Waka Waka (This Time for Africa)”, himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010; este detalle no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores.

El cambio de foto de perfil de la artista coincidió con el aniversario número 16 del lanzamiento de la canción, celebrado este 7 de mayo, lo que despertó aún más la curiosidad entre los internautas. La sincronía entre ambas fechas generó múltiples interpretaciones en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que podría tratarse de algo más que una “simple coincidencia”. Para algunos, este detalle alimentaba la idea de que la cantante estaría preparando una participación en la Copa Mundial 2026.

Las sospechas crecieron más cuando desde la cuenta oficial de la FIFA se calificara recientemente a Shakira como un “Ícono de la FIFA World Cup”, tras su multitudinario espectáculo en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro. El reconocimiento fue interpretado por los fanáticos como una posible señal de una nueva colaboración entre la cantante y el organismo.

Y es que la barranquillera tiene una relación histórica con los mundiales. En Alemania 2006 interpretó “Hips Don’t Lie” durante la clausura del torneo; en Sudáfrica 2010 lanzó el inolvidable “Waka Waka”, considerado uno de los himnos mundialistas más exitosos de todos los tiempos y poseedor de un récord Guinness por su impacto, con más de 4.500 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify; y en Brasil 2014 presentó “La La La” junto a Carlinhos Brown.

Lea también: “¡Hizo historia!”: Bajo la luna llena, Shakira deleitó a 2 millones de personas en la playa de Río

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. “Los mundiales sin Shakira no son lo mismo” se convirtió en una de las frases más repetidas por los usuarios, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes pidiendo el regreso de la cantante a la Copa Mundial.

Entre los comentarios más compartidos destacan frases como, “Sabes que ya va a ser el mundial cuando escuchas Waka Waka en todos lados”, “We need Shakira at World Cup 2026” y “Ahorita no andamos perdonando nada... Queremos a Shak sí o sí”.

Incluso, en redes comenzaron a circular videos creados con inteligencia artificial que imaginan una colaboración entre Shakira y Bad Bunny para el próximo himno mundialista, aumentando todavía más la ilusión entre los aficionados.

Tras la confirmación, la expectativa se centra ahora en los detalles de su participación en la Copa Mundial 2026. Mientras tanto, Shakira continúa con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, en paralelo a lo que promete ser uno de los anuncios musicales más comentados del evento deportivo más importante del mundo.

Siga leyendo: “Tuve que reinventarme”: Shakira reflexiona sobre soledad y resiliencia antes de su histórico concierto en Copacabana

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026?
La canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 será “Dai Dai”, interpretada por Shakira junto a Burna Boy.
¿Cuándo se estrena Dai Dai?
El lanzamiento oficial está previsto para el 14 de mayo.
¿Quién acompaña a Shakira en la canción del Mundial 2026?
El artista nigeriano Burna Boy participa en la colaboración musical anunciada por la cantante colombiana.

Temas recomendados

Cantantes
Industria musical
Canciones
Mundial 2026
Mundial
mundiales
Shakira
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos