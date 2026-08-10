La ciencia tras la sacudida de 7.4 en Colombia: estas son las diferencias entre sismo, temblor y terremoto

A las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia. El movimiento telúrico, con epicentro en el Chocó, fue percibido con intensidad en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Cali y Manizales.
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Tras el evento, los expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicaron que se trata de algo natural y que es normal que en algunos lugares del país se produzcan este tipo de eventos, pues se considera que no se ha expulsado toda la energía que debiera.
Sin embargo, la jornada abrió el debate conceptual: los términos temblor, terremoto y sismo son similares y sinónimos, pero no significan exactamente lo mismo, ya que tienen diferencias en su significado según los efectos que producen y las consecuencias de cada uno.